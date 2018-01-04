Anlamlı bağış

“Music On Fire!”ın geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlandı

KKTC vatandaşı Opera Sanatçısı Demetra Mustafaoğlu’nun önderliğinde, İstanbul’da yaşayan Kontratenor Nuri Harun Ateş ve KKTC’nin genç ses ve sahne sanatçılarından 11 yaşındaki Peri Sualp’ın sahne aldığı “Music on Fire!” etkinliğinden elde edilen 10 bin TL’lik gelir Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlandı.

Kemal SaraçoğluLösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bellapais Manasırtırı’nda yer alan konser Kültür Dairesi Müdürlüğü himayelerinde ve Temiz Kıbrıs Hareketi tarafından Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlenmişti.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’nı ziyaret eden Temiz Kıbrıs Hareketi yöneticileri 10 bin TL’lik bağışlarını, Vakıf Koordinatörü Övgü İnce’ye teslim ettiler.

Vakıf koordinatörü Övgü İnce, teşekkür ederek, Kemal Saraçoğlu Vakfı plaketini taktim etti.