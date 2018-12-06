Alkışlar engelsiz yüreklere

LTB’nin düzenlediği Engelsiz Sanat Gecesi’ndeki gösteriler büyük beğeni topladı

Lefkoşa Türk Belediyesinin (LTB) her yıl geleneksel olarak düzenlediği Engelsiz Sanat Gecesi’nin dördüncüsü Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, gecede yaptığı konuşmada, LTB’nin gönüllü gençlerden oluşan Gençlik Meclisi’ne sahip olmasının önemine dikkat çekerek, bu gibi günlerde belediyelerin görevinin bildiri yayınlamak değil icraat yapmak olduğunu söyledi.

Başkanlık görevine geldiği günden bugüne özel gereksinimli bireylerin ulaşım, dolaşım, erişilebilirlik ve sosyal yaşama katılımının sağlanması için çalışmalar yapıldığını kaydeden Harmancı, “Ne mutlu ki, bir olan otobüsümüzü özel araç servisi ile birlikte 3 adete çıkardık. Böylelikle ulaşım yönünden LTB önemli bir boyut atlamış oldu” dedi.

Sadece ulaşım alanında değil, LTB Engelsiz Dans Grubu gibi sosyal yaşama katılımı da özendirici bir çok uygulamalarda bulunduklarını kaydeden Harmancı, KİKEV vasıtası ile 30 LTB personelinin işaret dili eğitimi aldığını belirtti.



Harmancı, KİKEV aracılığıyla eğitim alan bir personelin işaret dili ile yurttaşlara hizmet verir noktaya geldiğini, LTB’nin haberlerini işitme engelli yurttaşların anlayabileceği şekilde servis ettiğini kaydetti.

LTB’nin her yıl 5 engelli bireye 4 yıl boyunca üniversitede tam burslu eğitim desteği sunduğunu hatırlatan Harmancı, özel gereksinimli bireylere bu hakkı kullanma çağrısında bulundu.

Engelsiz atletizm takımının 2 yıldır yurt dışında turnuvalara katıldığını da ifade eden Başkan Harmancı, “Tüm çocuklarımız ile gurur duyuyoruz. Çocuklarımızın uluslararası alanda tecrübe kazanmaları bizler için çok değerli ve önemli bir durumdur” dedi.



Özel gereksinimli bireyler kadar sosyal mahrumiyet yaşayan özel gereksinimli kişilerin ailelerine yönelik “Engelsiz Destek Merkezi” yaratma hedefleri olduğunu da hatırlatan Harmancı, devletin bu projeye müdahale eden bir pozisyonda değil de tam aksine Engelsiz Destek Merkezi projesini hayata geçirilmesini kolaylaştırıcı bir tutum içinde olması gerektiğine vurgu yaptı.

Armel Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin bateri ve piyano dinletisi ile başlayan gösteriler; sırasıyla Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi koro dinletisi, LTB – Mavi Sanat Ritm Orkestrası müzik dinletisi, Lefkoşa Folklör Derneği ve KİKEV işaret dili ile Sıla 4 Garanfil şarkısı sunumu, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi dans gösterisi, KTOÖD Momentum Dans Grubu dans gösterisi, Algım Özel Eğitim Merkezi İşaret Dili ile koro dinletisi, Elita Özel Eğitim Merkezi koro ve dang Gösterisi, LTB Haspolat Çocuk Kulübü Modern Dans Ekibi dans gösterisi, LTB Studio 21 Engelsiz Dans Okulu dans gösterisi, LTB Çocuk Korosu, müzik dinletisi, R.R Denktaş Görme Engelliler Okulu şiir dinletisi ile devam ederek KİKEV işaret dili ve şiir dinletisi ile sona erdi.



