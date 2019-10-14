Akıncılar, “Luricina Panayırı” etkinliğiyle canlandı

Akıncılar’da “14. Evvel Zaman İçinde Luricina Panayırı” yapıldı. Panayırda, kurulan yiyecek ve içecek stantları yanında çeşitli etkinlikler de düzenlendi

Akıncılar Belediyesi tarafından düzenlenen, 14’üncü Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı dün 10:00 – 20:00 saatleri arasında Akıncılar Köy Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Panayıra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, bazı milletvekilleri ve bazı belediye başkanları katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, festivallerin halkla bir araya gelmesine vesile olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Festival demek halkın içinde olmak demek, halkla beraber olmak demek, sizin aranızda olmak demek. Gücüm yettiğince her zaman sizin aranızda olmaya çalışacağım” dedi.

Festivallerin, yerel üretim ve kültürel anlamda canlanma ve halkın buluşup kaynaşma, dayanışma alanı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bundan daha güzel bir şey olabilir mi, bence olmaz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Akıncı, festivalin düzenlenmesinde emeği olan Belediye Başkanı, meclis üyeleri, muhtar ve azaları ile Akıncılar halkını kutladı.

Akıncılar’ın sıkıntılarını bildiklerini, sorunların çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, kolektif işbirliği ile çözülen Akıncılar’ın yol sorununun ardından, sınır kapısı sorunun da halledilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Önümüzdeki dönemlerde de bu konunun halledilebilmesi için elimizden gelen gayretleri hep birlikte göstermemiz lazım” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, daha sonra eşi Meral Akıncı ile stantları dolaşarak esnaftan alış veriş yaptı.

Konuşmaların ardından, halk dansları ile modern dans gösterileri düzenlendi.

Panayırda, kurulan yiyecek ve içecek stantları yanında çeşitli etkinlikler de düzenlendi.