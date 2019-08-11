Yeniboğaziçi Belediyesi’nin düzenlediği 11. Pulya Festivali, 16-25 Ağustos tarihlerinde yapılıyor.

Pulya Festivali dün Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajı Gazinosu’nda yer alan basın toplantısıyla tanıtıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre basın toplantısına Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Festival Komite Başkanı Bedia Balses Çeliker, YBB Halk Dansları Topluluğu Genel Yönetmeni Mehmet Çamlıdağ, YBB Çocuk Belediye Başkanı Sevilay Öztemiz, spor komitesi sorumlusu Halil Erdoğuş ve Aydın Kayol ve 2. Ressamlar Buluşması Koordinatörü İpek Deniz Karagöz katıldı.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, 26 Ağustos’a kadar sürecek festivalin büyük özveriyle hazırlandığını belirtirken, bu işin bir gönül işi olduğunu söyleyerek, katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

FESTİVALDE YER ALACAK ETKİNLİKLER

16 Ağustos Cuma 19.00 da kortejle başlayacak festival, 20.30 da açılış töreni ve halk oyunları gösterisiyle devam edecek.

Festivalin diğer günlerindeki programı şöyle:

17 Ağustos Cumartesi: 09.00 Minikler plaj futbol turnuvası, 10.00 plaj hentbolu, 19.00 yabancı ülke halk dansları gösterisi, 20.00 Spor onur gecesi, 22.00 Enver Ertamel konseri

18 Ağustos Pazar: 10.00 Yeniboğaziçi Pulya Festivali Sporting Yarışması, 10.00 Büyükler Plaj Futbolu, 17.00 Streetball (Sokak Basketbolu), 19.00 Yabancı Ülkelerin dans gösterileri, 20.30 Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Çocuklar ve Yetişkinler Korosu, 22.00 Eril Cambaz Konser

19 Ağustos Pazartesi: 17.00 Minikler Survivor, 18.30Aytotoro Tavası Yemek Yarışması, 20.30- 2. Uluslararası Ressamlar Buluşması Sergi Açılış Töreni, 21.00 Yabancı Ülkelerin Oyunları ve Ülke Tanıtımları

20 Ağustos Salı: 20.00 Yaratıcı Sanat Etkinlikleri, 21.00 “Bir Aytotoro Hikayesi”, Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Yeniboğaziçi Belediye Tiyatrosu Organizasyonu,

21 Ağustos Çarşamba: 20.00 Yaratıcı Sanat Etkinlikleri, 21.00 “Bir Aytotoro Hikayesi”, Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Yeniboğaziçi Belediye Tiyatrosu Organizasyonu.

22 Ağustos Perşembe: 18.30En güzel bahçe/balkon yarışması finali, 19.00Masterler Futbol Turnuvası, 20.00 Yaratıcı Çocuk etkinlikleri, 21.00 Yeniboğaziçi Belediye Korosu

23 Ağustos Cuma: 19.00 Masterler Futbol Turnuvası Finali, 21.00 Karadenizliler Gecesi, 22.00 Turan Şahin Konseri

24 Ağustos Cumartesi: 21.00 - Çocuk Etkinlikleri Gecesi, Çocuklar Defilesi, Parodi, Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği Çocuk Korosu, Yeniboğaziçi Çocuk Belediyesi Performansı

25 Ağustos Pazar: 06.00 Farkındalık ve Sağlıklı Yaşam Sürüşü, 10.00 Çocuk Plaj Tenisi Finali, 21.00 Sponsorlara Ödül, 22.00 Haluk Levent konseri.