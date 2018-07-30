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1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı törenlerle kutlanacak

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1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı törenlerle kutlanacak
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 42’nci, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 60’ıncı ve Kıbrıs’ın fethinin 447’nci yıl dönümü olan, “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı”,  çarşamba günü törenlerle kutlanacak. 
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında, 25 Temmuz -1 Ağustos tarihleri arasında KKTC genelindeki tüm şehitlikler halka açık olacak
Her yıl gerçekleştirilen 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu, 1 Ağustos’ta saat 08.00’de Boğazköy’de başlayacak, TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak. Koşuda dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği binasında, saat 10.15’te verilecek.
Aynı gün saat 09.30’da, Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri yapılacak.
Saat 20.00’de de GKK Boğazköy’de bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargah bahçesinde, 2’nci Piyade Alay komutanlığı tarafından Güzelyurt Zafer Gazinosu’nda, 4’üncü Piyade Alay komutanlığı tarafından Gülseren Askeri Gazinosu’nda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

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