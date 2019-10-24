Yakın Doğu Okulları öğrencilerinin özel sağlık sigortası yenilendi

Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji öğrencileri için geliştirilen “Near East Genç Sağlık Sigortası” ile artık öğrencilerin sağlığı güvence altına alındı

Sağlık sigortacılığı alanında sunduğu hizmetler ve ürün çeşitliliği ile KKTC’de bir ilk olan Near East Hayat, Yakın Doğu Okulları öğrencilerine sunduğu Özel Sağlık Sigortası’nı yeniledi.

Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji öğrencileri için geliştirilen “Near East Genç Sağlık Sigortası” ile artık öğrencilerin sağlığı güvence altına alındı.

Yenilenen Özel Sağlık Sigortası ile Yakın Doğu Okulları çatısı altında öğrenim gören öğrenciler, herhangi bir rahatsızlık durumunda, sigorta kapsamındaki sağlık kuruluşlarına ve acil servislerine giriş yaptıklarında ek bir ücret ödemeden muayene olup, tedavilerini yaptırıp, tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Öğrenciler, eğitim- öğretim dönemleri boyunca beklenmedik sağlık sorunlarına karşı da güvence altına alınıyorlar.

Yakın Doğu Okulları tarafından finanse edilen bu poliçe kapsamında öğrenciler, Yakın Doğu Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’inde 7/24 ücretsiz tedavi imkanına sahipler.

Near East Genç Sağlık Sigortası, öğrencilerin Acil Servisten giriş yapmaları durumunda kapsam dahilinde olan tüm sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sağlayacak şekilde düzenlendi. Ayrıca Near East Genç Sağlık Sigortası kapsamındaki öğrencilere, polikliniklere yapılacak müracaatlar için yılda 2 kez muayene ve muayene ile birlikte yapılması kaydıyla 2 kez tahlil hizmeti ücretsiz olarak sunulacak. Bu teminatların kullanılmasından sonraki poliklinik hizmetlerinde ise %30 indirim uygulanacak.

Sağlığı her şeyin önünde tutan Near East Hayat, geleceğimiz olan çocuklarımızın kaliteli ve sağlıklı bir eğitim süreci yaşamalarına özel önem vermeyi sürdüren Yakın Doğu Okulları ile böylesine anlamlı bir iş birliği içinde olmaktan ve öğrencilerin özel sağlık sigortalarının yenilenmesinden memnuniyet duyuyor.

Sağlık Sigortacılığı’nda ilkleri gerçekleştiren Near East Hayat, iştiraki ve acentesi olan Near East Bank vasıtasıyla ve adanın en gelişmiş sağlık kurumları olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi işbirliği ile Yakın Doğu Okulları öğrencileri için özel sağlık sigortası uygulamasını devam ettiriyor.

Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, yenilenen anlaşma sonrası şunları dile getirdi:

“Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz, ne kadar sağlıklı olursa o kadar iyi eğitim alır ve kolay öğrenir. Ne kadar varlıklı olursanız olun sağlığınız yerinde değilse o varlığın bir önemi yoktur. Near East Hayat olarak, bu iş birliğine katkı yapmaktan son derece mutluyuz ve gençlerimize sağlıklı nice yıllar ve başarılar diliyoruz” Lha