banner107
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
29 0
17 0
18 0
Garavalılar, hisarları fethetti
Garavalılar, hisarları fethetti
119 0
Amatör Lig maçına büyük ilgi
Amatör Lig maçına büyük ilgi
120 0
Gençler, tecrübeye direnemedi
Gençler, tecrübeye direnemedi
35 0
Aşıkların yarışı kötü bitti
Aşıkların yarışı kötü bitti
2.2B 0
Mercedes: AMG C43 4Matic
Mercedes: AMG C43 4Matic
38 0
banner82
banner147

"Yabancı sermaye adı altında vur-kaç yapılmakta"

banner27

"Yabancı sermaye adı altında vur-kaç yapılmakta"
banner137

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yabancı sermaye adı altında büyük yatırımcıların vur-kaç yaptığını iddia etti.

Gürcafer, yaptığı yazılı açıklamada, büyük yatırımcılara milyonlarca TL’lik iş yapan müteahhitlerin ödemelerini yapamadığını, devletin de buna karşı bir önlem almadığını ifade etti.

Cafer Gircafer, “Kantarın topuzu çoktan kaçmıştır. Yabancı sermaye adı altında vur-kaç yapılmakta, devlet ise buna seyirci kalmaktadır. Devletin bu husustaki pasifliği kötü niyetli bazı kişileri daha da cesaretlendirmektedir. Bunun örnekleri de yakın geçmişimizde bulunmaktadır” ifadelerini kullandı

Gürcafer, bugün yaşanan bazı olayların yakın geçmişte yaşananlardan ders alınmadığını açıkça gösterdiğine işaret ederek, söz konusu olayların yap-sattan, taahhüt müteahhitliğine kadar sıçradığını kaydetti

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.