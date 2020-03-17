VIX 2008 küresel kriz seviyelerinde: Para uyumaz, duyar, huzursuz olur

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdür Emre Değirmencioğlu'nun piyasa analizi şöyle:
- Belirsizlik ve panik havasında hiçbir şey rasyonel olarak fiyatlanamıyor.
- Dün, ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları, finansal piyasalarda var olan erimeyi daha da artırdı. Trump, virüsün yaz sonuna kadar sürebileceğin söyleyerek, piyasalarda tarihi günlerden birinin daha yaşanmasına neden oldu.
- ABD'de borsaları geceyi %12 civarında değer kaybı ile 1987 Kara Pazartesi sonrası en büyük günlük düşüşü yaşayarak tamamladı.
- Kaldıraçlı işlemler nedeniyle teminat tamamlama (margin call) mecburiyeti güvenli liman olarak algılanan finansal araçlarda bile büyük bir erime yaşanmasına neden oldu.
- Takdir edersiniz ki, borsalarda düşüşe karşı koyması beklenen ilk yatırım aracı değerli metaller. Dün, beklentimize paralel, Altının ons fiyatı gün içinde 1,450 seviyesine kadar gerileyerek Kasım ayından beri elde ettiği tüm kazanımları geri verdi (bakınız grafik).
- Asıl kıyım gümüş cephesinde yaşandı. Gümüşün ons fiyatı gün içinde %15 değer kaybederek panik havasının ne denli büyük olduğunu gözler önüne sürdü. Bir adım geriye gidersek, gümüşün son 6 ayda değer kaybı %40’a dayanarak 2009 yılındaki seviyelere geri döndü.
- Piyasaların huzurunu gösteren namı diğer “korku endeksi” VIX, 2008 küresel kriz yılındaki seviyeleri test etti (bakınız grafik).
- Bir tarafta Merkez bankaları koordineli adımlar atarak piyasalarda var olan erimeyi durdurmaya, reel sektör için çalan iflas zillerini bastırmaya çalışırken, devletlerin de virüsün yayılmasına karşı önlem almaya devam ettiğini görüyoruz.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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