"Ülkede üretimde sıkıntı hat safhada"

Cumhuriyet Meclisi'nin güncel konuşmalar kısmında UBP İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu “Tarımın sorunları” konusunda yaptığı güncel konuşmada, tarımın her zaman sorunu olduğunu, hayat devam ettiği sürece sorunların da süreceğini, sorun çözmenin ise hükümetlerin görevi olduğunu kaydetti.

CTP hükümetleri döneminde tarımın sorunlarının arttığını ileri süren Çavuşoğlu, ülke üretiminin nereye götürüleceğinin kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Muhalefetin söylediğinin üzerinin kapatılmaya çalışıldığını ifade eden Çavuşoğlu, üretimin nasıl sağlanacağının izahını istedi.

Ülkede üretimde sıkıntının hat safhada olduğunu savunan Çavuşoğlu, kendi dönemlerinde arpa fiyatlarıyla bugünün fiyatların yüzde yüz arttığını, yem fiyatlarının da neredeyse iki katına çıktığını aktardı.

Süt fiyatları konusunda da eleştirilerde bulunan Çavuşoğlu, bu konuda 4 ay önce başlayan protokol sürecine de değindi.

Çavuşoğlu, “Son dört ayda ne oldu da tüm kotalar kaldırıldı ve tüm süt destek kapsamına alındı?” diye sordu.

ŞAHALİ

Nazım Çavuşoğlu’nu yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, tarımsız bir ülke düşünülemeyeceğini belirterek, Türkiye’den gelen suyun tarımsal alanlara ulaştırılması için elzem olan tünel açılışına kimlerin davet edileceğinin iki ev sahipli bir tören olduğu için tamamen kendilerine kalmadığını, davet konusundaki tek zafiyetin davetiyelerin geç ulaştırılması olduğunu kaydetti.

2017 yılına ait tür değişikliğine ait ödemelerin bu yıl yapılacağını, sonrakilerin de bu yıl yapılabilmesi için çalışmasının yapıldığını ifade eden Şahali, Güzelyurt barajına su akışının devam ettiğini söyledi.

Yuvacık barajının çok uzun yıllardır kapakları olmadığına işaret eden Şahali, bunların temin edilmesi akabinde de bu baraja su akışının başlayacağını belirtti.

Tarımda yıllanmış problemler olduğuna dikkat çeken Şahali, birçok kronikleşmiş sorunla uğraştıklarını vurguladı.

Bakan Şahali, tarım konusunu idare etmekle görevlendirilmiş bir kamu görevlisi olarak, çok bilenlerden oluşan bir ekiple sorunları çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

“TARIM SEKTÖRÜNE 2019’DA 160 MİYON TL AKTARABİLECEK KOŞULLARDAYIZ”

Hayvancılıkta saman dahil olmak üzere tüm girdileri ithal ederek, sektörün devamını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Bakan Şahali, tarım sektörüne 2019 yılında oluşacak mükellefiyetler çerçevesinde bir yılda 160 milyon aktarabilecek koşullarda olduklarını belirtti.

Ekim ayında TL-döviz ilişkisinde meydana gelen anormal duruma dikkat çeken Şahali, geçen yıl 2 Şubat’ta görevi devraldığı dönemdeki döviz kurları ve sonrasında döviz kurlarında yaşanan artışı kıyaslayarak, fiyat değişikliklerindeki oranlardan örnekler verdi.

Bakan Şahali, süt konusunda henüz sonuçlanmamış bir süreç olduğunu, bu konuda verilmiş bir karar olmadığını vurgulayarak Çavuşoğlu’nun bu yöndeki eleştirilerini, iyi niyetli bir yaklaşım olarak görmediğini, sektörde infial yaratmaya yönelik bir tavır olarak değerlendirdiğini söyledi.

Şahali, “Bindirimi fark ediyorsunuz, indirimi kayda değer bulmuyorsunuz” dedi.

50 tane küçükbaş hayvan yetiştirmekle, aile ekonomisine katkı yapılabileceğini, ancak ülkedeki süt kaynaklarına, ekonomisine bir katkı sağlanamayacağına işaret eden Şahali, Kıbrıs Türk halkının ekonomik faaliyetlerini geliştirebilecek sektörler yaratmak amacında olduklarını söyledi.

Devletin hiçbir kamu görevlisine doğrudan gelir desteği ödemesi yapamayacağını vurgulayan Şahali, “Her kim ki girişimci olarak kayıtlıdır, devlet onu girişimci olarak muhatap almaktadır” dedi.

Tarımın bir ekonomik bir faaliyet olduğunu, dolayısıyla tarımın kurallarına göre yapılmasının, hem sağlıklı hem de gelir getirici özelliğini koruması bakımından önemli olduğunu vurgulayan Bakan Şahali, işletme disiplininden uzaklaşarak yapılan faaliyetlerin bu özelliklerin aksamasına sebep olacağını kaydetti.

Yeniden söz alan UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, eleştirilerini, kendisine gelen geri dönüşlerden yaptığını söyledi. Bakan Şahali’nin konuyu saptırdığını ileri süren Çavuşoğlu, süt fiyatlarını aşağı çekmelerinin sebebini sordu.

Çavuşoğlu, maliyeti oluşturan düşüşleri kalem kalem görmek istediklerini kaydetti. Çavuşoğlu, yürütülen bu politikayla tarım sektörünün ayakta kalamayacağını ileri sürdü.