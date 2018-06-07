Türkiye Merkez Bankası'ndan önemli hamle

- Az önce sonuçlanan olağan TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından piyasa beklentilerinin üzerinde kararlar çıktı
- 1 hafta vadeli repo faizi (politika faizi) (ana fonlama faizi) 125 baz puan artırılarak % 17,75 seviyesine yükseltildi
- Bu kararla diğer kısa vadeli faiz oranları da 125 baz puan artırıldı. Merkez Bankası gecelik borçlanma faiz oranı % 16,25’e ; gecelik borç verme faiz oranı % 19,25’eyükseltti
- 25 Nisan tarihinde düzenlenen olağan PPK toplantısında alınan 75 baz puan faiz artırımı ve akabinde ara toplantı ile alınan 300 baz puan artırım bugünkü karar ile birlikte düşünülürse, TCMB’nin toplamda faiz artırımı (43 günde) 500 baz puan oldu
- Hatırlanacağı üzere, hafta başı açıklanan manşet enflasyon % 12,15 ; çekirdek enflasyonun tüm zamanların zirvesi olan % 12,64 ve Üreticiye yansıyan enflasyonun ürkütücü bir şekilde % 20,16 seviyesine ulaştığını görmüştük
- Para politikasında geç atılan adımların ardından tırmanan maliyet baskısı, açık bir şekilde, para politikasında politika hatası yapmanın ağır bedelini maalesef göstermiş oldu
- Toplantı ardından yayımlanan politika metninde, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayıldığı, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin yüksek seviyelerinin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği vurgulandı
- TCMB toplantı metnine ayrıca, enflasyon gelişmeler odağı ile, ihtiyaç duyulması halinde ek parasal sıkılaştırmanın da yapılabileceğini ekledi
- Karar sonrası USD/TL kur 4,46 seviyesine varan bir düşüş sergilerken (öncesi 4,58) ; Sterlin psikolojik 6 seviyesinin altını test ett
- Tahvil cephesinde 2 yıl vadeli faiz % 18,37 ile yeni bir rekor kırarken; 10 yıl vadeli gösterge bileşik % 15 seviyesine geriledi
- Hisse senetleri de döviz ve tahvil piyasasına ayak uydurdu. Kapanışa yakın BIST100 endeksi günlerdir süren sert satışlar ardından % 1,4 değer kazancı ile günü tamamlamaya çalışıyor
- USD/TL cephesinde aşağıda 4,44 ve devamında 4,40 seviyesinin takip edilebileceğini düşünüyoruz. TL'de kademeli şekilde değerlenme öngörüyoruz
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.