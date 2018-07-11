Tekirdağ Rakısı’ndan dünya çapında başarı

World Spirits Award Tekirdağ Rakısı’nın geniş ürün portföyünde bulunan ve %30’u kavrulmuş anasondan yapılan Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason altın ödül ile onurlandırdı

2004 yılında kurulan ve Türkiye’nin lider rakı üreticisi konumuyla sektöre yön veren Mey/Diageo, ürün portföyünde yer alan Tekirdağ Rakısı’nın tat ve kalite başarısının sadece pazarlama ve finansal sonuçlara bağlı olmadığını bir kez daha ispatladı. Tekirdağ Rakısı, alkollü içkiler pazarında rakının adını ve tadını dünyaya tanıtmaya devam ediyor.

Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason’a World Spirits Award’tan altın ödül

Alkollü içki sektörünün en prestijli yarışmalarından olan ve dünyanın dört bir yanından gelen alkollü içki üreticilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen World Spirits Award (WSA) 2018’e Tekirdağ Rakısı kalitesiyle damga vurdu. Farklı alanlardan seçilen dünyanın en iyi jürisi, benzersiz değerlendirme sistemlerinin bulunduğu ve küresel rekabetin en yüksek evrede olduğu WSA tarafından, Tekirdağ Rakısı’nın geniş ürün portföyünde bulunan ve %30’u kavrulmuş anasondan yapılan Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason altın ödül ile onurlandırıldı.

Tekirdağ Rakısı’nın dünya çapında başarısı

Tekirdağ Rakısı, 2017 ve 2015 yıllarında kalitesini toplamda aldığı 4 ödül ile taçlandırıldı. Tekirdağ Rakısı, Avrupa’nın en iyilerinin yarıştığı ‘‘4th Annual Berlin International Spirits Competition’dan 2 ödülle döndü. Mart 2017’de Avrupa’nın 20’den fazla şehrinden, 400’e yakın alkollü içkinin, 50’den fazla kategoride kıyasıya yarıştığı Berlin’in kalbinde gerçekleşen yarışmada Tekirdağ Rakısı Altın Seri ‘‘Gold Winner’’ ödülü kazanırken, Tekirdağ Rakısı ise ‘‘Rakı Of The Year’’ ödülünün sahibi oldu. 2015 yılında alkollü içeceklerin mükemmelliğini ödüllendiren dünya çapında üne sahip World Spirits Award (WSA)’ta, yüzde 100 yaş üzümden damıtılmış ve şişesi bakır rölyeflerle süslenmiş doygun lezzete sahip Tekirdağ Rakısı No:10 ‘‘Double Gold’’ ödülüne layık görülmüş, Tekirdağ Rakısı Altın Seri ise yine ‘‘Gold’’ ödülü ile Tekirdağ Rakısı’nı ve Mey/Diageo ailesini gururlandırdı.