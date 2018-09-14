Taşımacılığa yüzde 30 zam mı?

Sözleşmeli öğrenci taşımacılığı yapan Kar-İş bu yıl taşımacılık sektörü ücretlerine artış yapılmadığı gerekçesi ile 2018-2019 eğitim yılında taşımacılık yapmayacağını açıklaması sonrasında hükümet ile Kar-İş arasında başlayan görüşmelerde taşımacılığa zam geldiği bildirildi.

Hükümet ile Kar-İş'in yaptığı toplantıların olumlu geçtiği birkaç pürüz kaldığı gelen bilgiler arasında bulunuyor.

Yapılan görüşmeler sonucunda şehir içi, şehirler arası ve öğrenci taşımacılığında ücretlere yüzde 30 zam yapılması kararı alındığı bilgisi bizlere ulaşırken, bu konuda henüz resmi bir bilgi olmadığı bildirilmekte.