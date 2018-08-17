Suya da zam!

Birçok firma damacana sulara 1,5 zam yaptı. Firma adına konuşan temsilciler dövizin artması yüzünden üretim maliyetlerinin artığını ve bu yüzden bir zam yapıldığını söyledi. 1,5 liralık zamdan önce 7 TL (Türk Lirası)’ye satılan 19 litrelik damacana suların yeni fiyatı ise 8,5 TL oldu.
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