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Suya da zam!

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7 TL’ye satılan 19 litrelik damacana suların yeni fiyatı 8,5 TL oldu

Suya da zam!
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Birçok firma damacana sulara 1,5 zam yaptı. Firma adına konuşan temsilciler dövizin artması yüzünden üretim maliyetlerinin artığını ve bu yüzden bir zam yapıldığını söyledi. 1,5 liralık zamdan önce 7 TL (Türk Lirası)’ye satılan 19 litrelik damacana suların yeni fiyatı ise 8,5 TL oldu.

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