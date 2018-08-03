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“Sütün fiyatlandırılması için diyaloga hazırız”

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“Sütün fiyatlandırılması için diyaloga hazırız”
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, sütün gerçek maliyetinin üzerinden fiyatlandırılması amacıyla diyaloga hazır olduklarını açıkladı.
Bakan Şahali, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve beraberindekileri kabul etti.
Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede, bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

Süt konusunda yürütülen çalışmalar ve süt fiyatları ile ilgili önerilerin tartışıldığı görüşmede,  fikir alışverişinde bulunuldu. 
Bakan Şahali, üretici odaklı hareket etmeye devam edeceklerini ancak sektör bileşenlerinin kondisyonunu gözetmek kaydıyla süt fiyatları ile ilgili çalışma yapılacağını anlattı. 
Bakan Şahali, süt fiyatının belirlenmesinde, Süt Endüstri Kurumu’nun pazarlama kabiliyetini dikkate almak zorunda olduklarını, şu anda bakanlığın daralan bir bütçe yapısıyla hareket etmeye çalıştığını ve mevcut ekonomik koşullardan olumsuz etkilendiklerini kaydetti. 
“Sütü satmak zorundayız” diyen Bakan Şahali, sütün gerçek maliyetinin üzerinden fiyatlandırılması amacıyla birlik yetkilileriyle gerekli diyalogun yürütülmesine hazır olduklarını belirtti.

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