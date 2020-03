Sağlık Sigortası kazananlar belirlendi

(Lha)

“Hayallere Dokunan Yeni Yıl Kredisi” sloganı ile müşterilerine hayatı kolaylaştıran çözümler sunan Near East Bank, Yeni Yıl Kredisi’nden yararlanan tüketiciler arasında yaptığı çekilişte 10 kişiye Sağlık Sigortası kazandırdı.

Near East Bank’ın 1 Kasım-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği Yeni Yıl Kredisi Kampanyası’ndan yararlanan başvuru sahipleri arasından, Noter Ömür Canateş tarafından yapılan çekilişte 10 Near East Bank Müşterisi Sağlık Sigortası kazandı. Günümüzde çalışma hayatının getirdiği yorgunluk ve riskler, şehirdeki aktif ve hızlı yaşam ile bir araya gelince yaşanan sağlık problemlerinin giderek artması nedeni ile Near East Bank müşterilerine Sağlık Sigortası kazandırarak sağlıklarını da garanti altına aldı.

Müşteri yapısına uygun hizmet anlayışı, teknoloji altyapısında devamlı yenilikleri ile Near East Bank’ın diğer bankacılık alanlarında olduğu gibi bireysel bankacılık alanında da sektörde öncü rolünü sürdürmeye devam ettiğini belirten Pazarlama Birimi Kıdemli Birim Müdürü Timuçin Samancıoğlu, bireysel bankacılık alanını geliştirerek sundukları her bir ürün ve hizmetin müşteri odaklı olmasına özel önem verdiklerini kaydetti. Samancıoğlu, her koşulda müşteri memnuniyetini de temel ilke olarak benimseme anlayışını sürdürdüklerini ifade etti.