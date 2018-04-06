Müşavir maaşlarına 21 milyon 840 bin TL

2018 Mali Yılı Bütçesi’nde her yıl olduğu gibi yine müşavirlerin maaş ödeneği için para ayrıldı. 2017 bütçesine göre müşavir maaş ödeneği artırılan bakanlıkların ilk sırasında Başbakanlık bulunuyor

Ergül ERNUR

Dörtlü koalisyon hükümetinin “yeni müşavir yaratılmayacak” vaadi, yasal çalışmayla resmiyet kazandı. Bu yasal çalışmayla “müşavirliğin” tarih olması gündemde…

Yeni hükümetin kararı bu yönde ancak bugüne kadar yaratılan müşavir kadrosu için her yıl bütçeye ödenek konulmak zorunda.

Bütçenin “ödenekler” bölümü incelendiğinde Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, 11 bakanlık ve 8 kurumun personel ödeneği, 2018 bütçesinde 651 milyon 911 bin 400 TL olarak öngörüldü. Bir yıllık personel ödeneği içerisindeki yüzde 3.35 pay, müşavir maaşları için…

2017’de müşavir maaşları için ayrılan 20 milyon 7 bin 511 TL’lik ödenek, 2018’de 21 milyon 839 bin 500 TL’ye yükseldi.

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki; personel gideri ödeneğinin içerisinde 8 kurum da yer alıyor fakat Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Sayıştay Başkanlığı, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ve Mahkemelerin “müşavir maaş ödeneği” kalemi yok.

En fazla müşavir maaşı İçişleri Bakanlığı’ndan çıkıyor

Müşavir maaş ödeneği en fazla olan bakanlıklar sırasıyla, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı.

Müşavir ödeneği en fazla olan bakanlık İçişleri. İçişleri Bakanlığı’nın müşavirlere bu yıl ödemesi öngörülen toplam maaş miktarı 3 milyon 939 bin 500 TL.

İkinci en fazla müşavir ödeneğine sahip olan Başbakanlık’ın müşavir maaşına ayırdığı miktar bu yıl 2 milyon 708 bin 300 TL oldu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 2018 bütçesinde müşavir maaşı ayırdığı ödenek 2 milyon 694 bin TL.

Müşavir maaş ödeneğindeki en fazla artış Başbakanlık

2018 bütçesinde personel giderleri bölümünde maaş dağılımlarının gösterildiği tabloda yer alan müşavir maaşları kalemi tüm bakanlıklarda mevcut.

2017 bütçesine göre, 2018 bütçesinde müşavir maaşlarına ayrılan ödenek artırıldı. Sırasıyla Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın bütçesinde yer alan müşavir maaşları ödeneği en fazla artış alanlar.

Müşavir maaş ödeneği azaltılanlar

Öte yandan, müşavir maaş ödeneği düşürülen kurumlar da oldu.

Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Çalışma Bakanlığı, müşavir maaş ödeneği azaltılan kurumlar.

Buna göre, müşavir maaş ödeneği en fazla düşüşe uğrayan bakanlık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oldu.

Cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanlığı’nda müşavir maaşları 476 bin 329 TL’den 474 bin TL’ye düşürüldü. Bu durumda bütçede geçtiğimiz yıla oranla 2 bin 329 TL azaltma yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi

Cumhuriyet Meclisi’nde müşavir maaşları, 244 bin 766 TL’yken 67 bin 966 TL düşüşle 176 bin 800 TL oldu.

Başbakanlık

Başbakanlık’taki müşavir maaşlarına 2 milyon 357 bin 702 TL’den 2 milyon 708 bin 300 TL’ye çıktı. Buna göre geçtiğimiz yıla göre 350 bin 597 TL artış yapıldı.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, müşavir maaşları 1 milyon 672 bin 515 TL’den 173 bin 684 TL’lik artışla 1 milyon 846 bin 200 TL’ye çıktı.

Maliye Bakanlığı

Maliye Bakanlığı’nın bütçesinde müşavirlere ayrılan maaş ödeneği 185 bin 571 TL artırıldı. 2017’de 1 milyon 242 bin 228 TL olan ödenek, 1 milyon 427 bin 800 TL oldu.

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı’nın müşavir maaşlarına ayırdığı ödenek 3 milyon 939 bin 500 TL oldu. Bu rakam 2017’de 3 milyon 766 bin 645 TL’ydi ve 2018 bütçesinde 172 bin 854 TL artırıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, müşavir maaşlarına 1 milyon 12 bin TL ayrıldı. Ödenek 80 bin 414 TL artırıldı. 2017’deki ödenek 931 bin 585 TL’ydi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın müşavir maaşlarına 2 milyon 407 bin 69 TL’yken 286 bin 930 TL artırılarak 2 milyon 694 bin TL oldu.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın müşavirlere ödemek için ayırdığı ödenek geçen yıla göre 208 bin 792 TL arttı. 2017’de 773 bin 507 TL olan ödenek 2018’de 982 bin 300 TL’ye çıktı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın 2018’deki müşavir maaşı 2 milyon 381 bin 900 TL. 2017’deki ödenek 2 milyon 99 bin 412 TL’yken 2018’de 282 bin 487 TL artış yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın müşavir maaşlarına ayırdığı ödenek 1 milyon 575 bin 925 TL’den 134 bin 374 TL artışla 1 milyon 710 bin 300 TL oldu.

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı’nın müşavir maaşlarına 2017’de 1 milyon 361 bin 689 TL öderken, 39 bin 110 TL artışla 1 milyon 400 bin 800 TL oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2017’deki müşavir ödeneği 584 bin 530 TL’yken rakam 2018’de 86 bin 230 TL azaltılarak 498 bin 300 TL’ye düştü.

Kamu Hizmeti Komisyonu

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun müşavir maaşına ayırdığı ödenek 513 bin 609 TL’den 587 bin 300 TL oldu. Artış 73 bin 690 TL.

(Kaynak: Kıbrıs Gazetesi)