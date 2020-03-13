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Küresel piyasalarda dün kan gövdeyi götürdü

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Küresel piyasalarda dün kan gövdeyi götürdü
  • İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değimencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
  • Küresel piyasalar dün tarihi bir güne tanıklık etti. Biraz daha yorumumu pekiştireyim. Dün kan gövdeyi götürdü! 
  • ABD hisse senedi endeksleri, meşhur Kara Pazartesinden bu yana (19 Ekim 1987) en büyük günlük düşüşü kaydetti. 2008 küresel krizinde 17 ayda yaşanan %54 düşüşün yarısı sadece 1 ayda gerçekleşti (bakınız grafik) 
  • ABD borsalarında yaşanan sert düşüş hemen hemen tüm piyasalara sirayet etti. Piyasa oyuncuları, nakitte kalmak adına finansal varlıkların nitelik ve niceliğine bakmaksınız ne varsa sattı. 
  • Dün bu bağlamda her şeyin fiyatı düştü. Hem de öyle böyle değil. İtalya borsası %17 düşerken, güvenli liman olan değerli metallerde gövde üstünde baş kalmadı. Son yılları popüler ürünü platinyum fiyatı %14 düştü. 
  • Altını beğenmediğimizi söylüyorduk. Geçen hafta onsu 1,700 doları aşan sarı metal 1,550 seviyesine kadar geriledi. Bitcoin dün tek bir günde %30’den fazla, son 1 haftada ise %50’den fazla düştü. 
  • Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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