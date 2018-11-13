Kuraklık tazminatının yarısı bu hafta ödenecek

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.

Bakanlar Kurulu, aralarında kuraklık tazminatlarının 30 milyon TL’sinin bu hafta ödenmesi, önümüzdeki dönem çalışanların yatırımlarını gerçek maaş üzerinden yapmayanlara yaptırım uygulanması, “karakolda ölen tutuklu olayına tarafsız soruşturma yapılması” gibi bir dizi karar aldı.

Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, alınan kararların bazılarını açıkladı.

Özersay, Bakanlar Kurulu’nun kuraklıktan zarar gören 8 bin civarında üreticiye 66 milyon TL tazminat ödenmesine karar verdiğini, bu 66 milyon TL’nin 30 milyon TL’sinin bu hafta içerisinde ödenmiş olacağını belirtti.

Ödemelerin Maliye Bakanlığı ve Genel Tarım Sigortası Fonu aracılığıyla yapılacağını belirten Özersay, ihtilaflı olan arazilerin bu rakam içerisinden düşüleceğini ve aynı zamanda gübre beyanı eksik olanların kesintilerinin de bu rakam içerisinden yapılacağını ifade etti.

Özersay, bunlara ilaveten, kuraklıktan kaynaklanan sıkıntıları gidermek adına verim kaybı ödeneği olarak da dönüm başına 20 TL verilmesi kararı aldıklarını söyledi.