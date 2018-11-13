banner107
Geçitkale sahası yeşerdi
Geçitkale sahası yeşerdi
12 0
Zirvenin tek hakimi Kartal
Zirvenin tek hakimi Kartal
94 0
1.Birinci Ligin yeni beyi Akova
1.Birinci Ligin yeni beyi Akova
154 0
Baştaşlar Enduro yarışında nefesler tutuldu
Baştaşlar Enduro yarışında nefesler tutuldu
32 0
Akova liderlik aşkına
Akova liderlik aşkına
266 0
Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
39 0
GG’nin nefesi yetmedi
GG’nin nefesi yetmedi
64 0
Yeni Mitsubishi L200 yüzünü gösterdi
Yeni Mitsubishi L200 yüzünü gösterdi
34 0
banner82
banner206

Kuraklık tazminatının yarısı bu hafta ödenecek

banner27

Kuraklık tazminatının yarısı bu hafta ödenecek
banner192

 Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Bakanlar Kurulu, aralarında kuraklık tazminatlarının 30 milyon TL’sinin bu hafta ödenmesi, önümüzdeki dönem çalışanların yatırımlarını gerçek maaş üzerinden yapmayanlara yaptırım uygulanması, “karakolda ölen tutuklu olayına tarafsız soruşturma yapılması” gibi bir dizi karar aldı.
Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, alınan kararların bazılarını açıkladı.
Özersay, Bakanlar Kurulu’nun kuraklıktan zarar gören 8 bin civarında üreticiye 66 milyon TL tazminat ödenmesine karar verdiğini, bu 66 milyon TL’nin 30 milyon TL’sinin bu hafta içerisinde ödenmiş olacağını belirtti.
Ödemelerin Maliye Bakanlığı ve Genel Tarım Sigortası Fonu aracılığıyla yapılacağını belirten Özersay, ihtilaflı olan arazilerin bu rakam içerisinden düşüleceğini ve aynı zamanda gübre beyanı eksik olanların kesintilerinin de bu rakam içerisinden yapılacağını ifade etti.
Özersay, bunlara ilaveten, kuraklıktan kaynaklanan sıkıntıları gidermek adına verim kaybı ödeneği olarak da dönüm başına 20 TL verilmesi kararı aldıklarını söyledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.