“Kaynak, bir an önce aktarılmalı”

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Fuat Oktay'a “Protokol çok büyük önem taşıyor. Bu protokol altyapının geliştirilmesi için önemli bu kaynak, bir an önce aktarılmalıdır. Bütün piyasaya can suyu görevi görecek” diye seslendi

Türkiye - KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı’nda konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk halkının bugün yeni bir varoluş mücadelesi verdiğini kaydetti.

Deniz, Kıbrıs'ın güvenlik, doğalgaz ve benzeri sorunları olduğunu, ama bu konularda güçlü olmak isteniyorsa ekonominin güçlü olması gerektiğini ifade etti.

Deniz, "Uzun vadeli düşünmek önemli, Geleceğimiz verimli bir ekonomidedir, huzurlu bir yaşam, güven ve güçlü bir ekonomi için Türkiye ile ilişkilerin bütünleşmesi kaçınılmazdır. Söylemek kolay ama yapmak zordur bu yüzden ciddi reformlar gerekiyor" dedi.

Rekabetçi olmak için daha donanımlı insan kaynakları gerektiğini ve yatırımın önünün açılması gerektiğini ifade eden Deniz, "Eğitim sistemi yenilenmeli, meslek eğitimi sistemi yeniden geliştirilmelidir" dedi.

Turizm, yüksek öğrenim, sulu tarım ve sanayi sektörlerinin; Türkiye pazarı ile adapte olmasıyla gelişebileceğini ifade eden Deniz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a; "Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesi Türkiye sayesindedir. Ekonomik mücadelemizde de desteğinizi her zaman yanımızda bulduk. Protokol çok büyük önem taşıyor. Bu protokol altyapının geliştirilmesi için önemli bu kaynak, bir an önce aktarılmalıdır. Bütün piyasaya can suyu görevi görecek" diye seslendi.

Deniz, Başbakan Tatar'a da; "İş ortamı acilen iyileştirilmeli. Yeni yatırımlarla ekonomi canlanabilir. Halkın üstündeki vergi yüklerini azaltın, halk kazanacak yatırım yapacak istihdamın önü açılacak" diye seslenirken, Hisarcıklıoğlu'na da; "Kıbrıslı Türklerin, KKTC'nin Türkiye'deki tanıtımının doğru yapılmasını üstlenmenizi istiyoruz. Türkiye'de KKTC'nin kültür, tarih, insanların yaşam tarzı, doğal zenginliklerinin daha iyi tanıtılmasına ihtiyaç var, desteğinizi bekliyoruz" dedi.