JP Morgan`dan Türkiye`nin cari açığı ile ilgili çok önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak`ın dün yaptığı konuşmada, yıl sonunda cari dengenin 30 milyar doların altına ineceğini söylemesi ardından ABD`nin en büyük ve toplam mal varlığı bakımından dünyanın altıncı büyük bankası konumunda bulunan JP Morgan`dan da flaş açıklama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün yaptığı konuşmada, yıl sonunda cari dengenin 30 milyar doların altına ineceğini söylemişti.



ABD'nin en büyük ve toplam mal varlığı bakımından dünyanın altıncı büyük bankası konumunda bulunan JP Morgan bugün yaptığı flaş açıklamada "Türkiye'de cari açığın GSYH'nin % 3,6'sına denk gelecek şekilde bu yılın sonunda 30 milyar doların altına inmesini bekliyoruz" dedi.



Banka Türkiye'nin uzun vadeli borç çevirme oranlarının arttığını da duyurdu.



Dün gerçekleştirilen Reform Eylem Grubu’nun 5. toplantısı ardından konuşma yapan BakanAlbayrak, "Ekim ayında geçtiğimiz iki aydan daha güçlü rakamlarla, 2,77 milyar dolarlık cari fazlayla tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu durum, dengelenme sürecinin ne kadar güçlü ve sağlam ilerlediğinin altını çiziyor. Bugün dünden, yarın da bugünden iyi olacak." demişti.



Albayrak açıklamasının devamında şunları söylemişti:

"Bu süreç, Türkiye'yi her geçen gün daha da iyi ve olumlu ayrıştırmaya devam edecek. Kasım ve aralık öncü rakamları, bu dengelenme sürecinin, kasım ve aralık aylarında da çok daha güçlü neticelere gebe olduğunu, dengelenme sürecinin daha iyi noktaya gittiğine işaret ediyor. Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) cari açıkta koyduğumuz hedeften çok daha iyi performans sergileyeceğimiz kuvvetle muhtemel. Yıl sonunda 30 milyar doların altında rakamla çok daha pozitif netice ortaya koyacağımızın sinyallerini almaya başladık. Firmalar ve bankalar, dış borç yenilemede her geçen gün daha başarılı neticeler alıyor, Hazine tarafındaki başarılı ihraçlar, net döviz rezervinde artışın güçlü seyrettiğini ortaya koyuyor. Cari denge gelişmeleri olumlu sonuçları ortaya koyuyor. Tüm bu noktada, çok daha güzel gelişmelere gebe bir sürecin ortaya çıkacağını görebiliriz."