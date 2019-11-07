“ İşte Benim İşim ” Proje Yarışması genç girişimciler yaratacak

Türk Bankası ve başarılı toplumsal sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken İş Kadınları Derneği (İKD), gençlerin girişimciliğine yönelik anlamlı bir projeye imza attı

Kıbrıs Türk halkının girişimcilik ruhuna 118 yıllık köklü ve güçlü geçmişiyle katkılar koymayı sürdüren Türk Bankası ve başarılı toplumsal sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken İş Kadınları Derneği (İKD), gençlerin girişimciliğine yönelik anlamlı bir projeye imza attı.

İki kurumun Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı katkılarıyla başlattıkları “İşte Benim İşim” temalı proje yarışması ile ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurularak girişimciliğin geliştirilmesi hedefleniyor.

Genç girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında fikir üretmelerini motive etmek amacıyla ülkenin kamu ve özel eğitim kurumlarının son sınıflarında okuyan gençlere fırsat tanınıyor.

Türk Bankası Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen etkinlikte, Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif ve İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen, 4 Kasım - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında sürecek ödüllü ‘İşte Benim İşim’ Proje Yarışması protokolüne imza koydu.

İki kuruluşun yetkililerinin de hazır bulunduğu etkinlikte konuşan İKD Başkanı Ekingen, dernek olarak gençlerin kendi ülkelerinde kendi işlerini kurabilme ve yönetebilmelerini teşvik etmek amacıyla çıktıkları yolda kendileriyle birlikte yürümeyi kabul eden Türk Bankası yöneticilerine teşekkür etti.

Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif de girişimcilik ruhuna 118 yıldır katkılar koyan, her koşulda ‘ülke ile birlikte büyüme’ misyonundan vazgeçmeden yürüyen Türk Bankası’nın söz konusu proje ile, gençlerde girişimcilik farkındalığının artırılması ve KKTC’nin her bölgesinden gençlere ileride kendi işlerini kurma olanağı yaratabilmelerinde destek vereceklerini kaydetti.

İKD – Türk Bankası ortaklığında yürütülecek “İşte Benim İşim” yarışma projesi, KKTC lise ve özel kolejlerin son sınıflarında okuyan gençlere hayallerini gerçeğe dönüştürecek projeleri sunma olanağı tanıyor. İki kuruluş tarafından belirlenecek jüri tarafından yapılacak değerlendirmede, ülkenin 6 bölgesinden (Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele, Güzelyurt, Lefke) birinci gelenlere para ödülüyle birlikte Türk Bankası’nda staj yapma olanağı sağlanıyor. Yarışmada ayrıca 6 bölge birincisi arasından, düzenlenecek ödül töreninde yapılacak sunumlar neticesinde, jürinin belirleyeceği “en iyi proje”ye İstanbul Girişimcilik Seyahati ve Reader Tablet ödülü verilecek.

Yarışmaya ilişkin teknik detayların Türk Bankası şubeleri ve İKD merkezinden elde edilebileceği açıklandı. Lha