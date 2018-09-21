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İş Kadınları Derneği’nden, Koopbank başkanı Öznergiz’e ziyaret

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İş Kadınları Derneği’nden, Koopbank başkanı Öznergiz’e ziyaret
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İş Kadınları Derneği yönetim kurulundan bir heyet Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Oya Öznergiz’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette dernek başkanı Şenay Ekingen, derneğin tarihçesi ve faaliyetleri hakkında bir bilgilendirme yaparak, Kooperatif Merkez Bankası gibi köklü ve önemli bir kurumun başında bir kadının olmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

Gerçekleştirilen görüşmede güncel ekonomik konuların değerlendirilmesi ile birlikte, derneğin gerçekleştireceği projeler için işbirliği ve destek talepleri dile getirildi.

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Oya Öznergiz ise, derneğin sunacağı proje ve taleplerin yönetim kurulunda değerlendirilebileceğini belirterek ziyaretten dolayı dernek yönetimine teşekkür etti.

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