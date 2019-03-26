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İş Bankası ile Ticaret Odası arasında kredi kartı protokolü

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Ticaret Odası'nda düzenlenen törenle imzalanan protokol çerçevesinde, KTTO üyeleri, yüzde 20 daha fazla maxipuan ve maximil kazanabilecekleri KTTO Kart sahibi olabilecek

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İş Bankası ile Ticaret Odası arasında kredi kartı protokolü
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Türkiye İş Bankası arasında kredi kartı protokolü imzalandı.
Bugün KTTO’da düzenlenen törenle imzalanan protokol çerçevesinde, KTTO üyeleri, yüzde 20 daha fazla maxipuan ve maximil kazanabilecekleri KTTO Kart sahibi olabilecek.
Törende konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz, KTTO logosunun yer alacağı kredi kartıyla Oda üyelerinin çeşitli avantajlara sahip olacağını söyledi.
Deniz, bu uygulamanın gerçekleşmesine vesile olanlara teşekkür etti.
Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek de imza töreninde yaptığı konuşmada banka hakkında bilgi verdi.
Kartın “business card” özelliklerine ek olarak yüzde 20 daha fazla mil ve puan avantajı sağlayacağını anlatan Şahismail, visa ve master card logosuyla dünyadaki tüm ödeme noktalarında kullanılabileceğini söyledi.
Şahismail, kartın şirket yöneticileri ve çalışanlarına farklı farklı kart limitleri, ödeme yapılabilecek sektör seçeneği ve taksitlendirme izinleri sağlayabilecek şekilde tanımlanma özelliği bulunduğunu da anlattı.
Konuşmalarına ardından protokol imzalandı.

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