İran'dan misilleme gelse de, korku endeksi (VIX) alarm seviyesinde değil

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Hava yine bozdu! İran, ABD’nin Irak’taki iki hava üssünü füzelerle vurduğunu açıkladı.
- Başkan Trump’ın Aralık ayında ziyaret ettiği Irak'taki Ayn el-Esed ABD Hava Üssü'nün füzelerle vurulduğunun açıklaması ardından Başkan Trump twitter hesabında yaptığı açıklamada, “her şey yolunda” dedi.
- İran Dışişleri Bakanı Zarif, savaş istemediklerini ancak herhangi bir saldırıya karsı kendilerini koruyacaklarını belirtirken, gerçekleştirilen saldırıya ABD'nin cevap vermesi halinde, daha sert karşılık verileceğini de ekledi. Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine yapılan saldırı ardından ABD Güvenlik Konseyi, Beyaz Saray'da toplandığını da not edelim.
- Haliyle, ABD-İran gerginliğinde devam eden yüksek tansiyon, piyasa cephesinde de yankı buluyor. İran’ın üst düzey komutanının öldürülmesi ardından 71 dolar seviyesine fırlayan Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı, dün 68 dolara kadar gerileyip piyasaların soluklanmasına neden olmuştu. Bu sabah misilleme haberleri ardından yeniden 70 dolar seviyesine dayandığını görüyoruz.
- Petrolden al haberi misali, küresel riskli varlıklarda satış baskısı artarken, güveni limanlara olan talep de yeniden yükseldi. Altının ons fiyatı düne nazaran neredeyse %2 prime 1,610 seviyesini test ederken (son 7 yılın zirvesi), alımlara sahne olan 10 yıl vadeli ABD devlet tahvili getirisi de %1,77 seviyesine geriledi. (bakınız grafik)
- Piyasaların dün bir nebze de olsa soluklanması ile gün içinde 5,95’li seviyelere kadar gerileyen USD/TRY kurunu, tahvil faizleri takip etti. Hazine’nin gerçekleştirdiği 3 adet değişim ihalesiyle, yakın vadede itfa olacak tahviller değişken faizli ve TÜFE’ye endeksli 2027 vadeli tahvil ile (9,97 milyar TL) değiştirildi. Değişim ihalesi (switch) ardından 10 yıl vadeli tahvil getirisi yaklaşık 15 baz puan düşüşle günü %12,30’dan tamamladı.
- Borsa cephesinde ise 93bin seviyesinden başlayana rallinin yılın ilk günü 116 bin seviyesine kadar ulaşması ardından gelen sert satışlara dikkat çekmiştik. Dün gün içinde olumlu seyreden küresel havaya rağmen Borsa cephesinde günün ilk yarısı kaydedilen yükseliş eğilimi kalıcı olmadı. Borsanın bugün de Asya piyasalarında esen sert havaya paralel günü düşüşle karşılaması olası görülüyor.
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