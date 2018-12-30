Denktaş "Hayat pahalılığı oranı % 32 civarında gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak 1 Ocak 2019’dan itibaren devlet harçları da % 28-30 oranında artırılarak yeniden düzenlenmiştir. Her yeni yıl başlangıcında bütçe yönetim ihtiyacı gereği yapılmak zorunda olan bu düzenlemeye karşı doğal olarak muhalefet partileri söylem geliştirmektedir"

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, devlet harçlarının tümünün, her yıl olduğu gibi, bu yıl da 1 Ocak itibarı ile yeniden düzenleneceğini belirterek, “Hayat pahalılığı oranı yüzde 32 civarında gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak 1 Ocak 2019’dan itibaren devlet harçları da yüzde 28-30 oranında artırılarak yeniden düzenlenmiştir” dedi.

Maliye Bakanı Denktaş, devlet harçlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme açıklaması yaptı.

Denktaş, “Her yıl olduğu gibi bu yıl yine 1 Ocak itibarı ile devlet harçlarının tümü yeniden düzenlenecektir” diyerek, devletin gelir ve giderlerinin bir önceki yıl toplamında gerçekleşen hayat pahalılığı oranına bağlı olarak şekillendirildiğini kaydetti.

Hayat pahalılığı oranının bir sonraki yılın maaş, asgari ücret ve sosyal yardım ödenekleri ile diğer cari giderlerini etkilediği gibi bütçenin gelir kalemlerini de etkilediğine işaret eden Denktaş, bu dengenin kurulmaması halinde ödemelerin dengesinin bozulduğuna ve devletin ödemekle mükellef olduğu harcamaları düzenli bir şekilde yapma görevini yerine getiremeyeceğine dikkat çekti.

Maliye Bakanı Denktaş şöyle devam etti:

“Nitekim bu ihtiyaç nedeni ile geçmiş yıllarda zaman zaman devlet harçlarının gerçekleşen hayat pahalılığından daha yüksek düzenlenmesi zorunlu bir hal almış idi.

Hayat pahalılığı oranı % 32 civarında gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak 1 Ocak 2019’dan itibaren devlet harçları da % 28-30 oranında artırılarak yeniden düzenlenmiştir.

Her yeni yıl başlangıcında bütçe yönetim ihtiyacı gereği yapılmak zorunda olan bu düzenlemeye karşı doğal olarak muhalefet partileri söylem geliştirmektedir. Bu yıl ana muhalefet partisi başkanının eski bir maliye bakanı olmasının yılların alışkanlığı haline gelen söylemleri değiştireceğine ve bu durumun halkımızın da bu sayede daha doğru bilgilendirilmesine olumlu ve daha gerçekçi bir zemin hazırlayacağına olan inancımla tüm halkımızın yeni yılını kutlar, 2019’un hep birlikte bir önceki yıla nazaran daha iyi bir yıl olarak yaşanmasını dilerim.”