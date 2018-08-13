Esnafa, yıllık yüzde 4-5 faizle 5 yıl vadeli kredi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi Başkanı Kemal Altuncuoğlu, söz konusu kredinin, Halk Bankası ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Birliği işbirliğinde KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile imzalanan protokol gereği verileceğini belirtti

Esnafa, yıllık yüzde 4-5 faizle 5 yıl vadeli 100 bin TL’ye kadar kredi alma imkanı sağlanıyor.

Kredi kullanmak isteyen esnaf Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi’ne müracaat edebilecek.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi Başkanı Kemal Altuncuoğlu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, söz konusu kredinin, Halk Bankası ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Birliği işbirliğinde KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile imzalanan protokol gereği verileceğini belirtti. Altuncuoğlu, faiz farkının Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanacağını kaydetti.

Bu krediyi “can suyu” olarak nitelendiren Altuncuoğlu, söz konusu kredilerin Türkiye’de de esnafa verildiğini hatırlattı.

Altuncuoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Bizler kredinin burada da kullanılabilmesi için yoğun çaba harcadık. Anavatan Türkiye bu zor dönemde bizlerin yanında olarak, kredinin aynı şartlarda Kıbrıs Türk esnafının kullanmasına destek verdi. Bir kez daha Anavatana bizlere verdikleri sonsuz destek için teşekkür ediyorum.”

Kemal Altuncuoğlu, her zaman Kıbrıs Türk esnafının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.