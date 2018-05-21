Doların yükselişi ekonomide kırılganlığı tetikliyor

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Küresel piyasaların ana gündemini, uzun bir süredir, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarının yarattığı korkular kaplıyordu

Ticaret savaşlarında görüşmelerin başarılı bir şekilde ilerlediğine yönelik gelen son haberler, haliyle hafta başında iyimserliğe neden oluyor

ABD borsalarının vadeli işlemleri sabah Asya piyasalarında % 0,7 civarında artıda işlem görüyor

Öte yandan, ticaret savaşı yaşanma ihtimalinin azalması, haliyle ABD Doları’nı da olumlu etkilemeye başladı. EUR/USD paritesi 1,1790 seviyesinin altında haftalık kapanış yaparak bir sonraki hedef seviyemiz olan 1,1555’ye doğru yelken açtı

İçerde ise hava maalesef bir miktar da olsa negatif tarafta. Gerek içsel gerekse de dışsal faktörlerin gölgesinde, Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi yatırım araçları değer kaybetmeye devam ediyor

Geride bıraktığımız hafta, TCMB’nin sağlıksız fiyat oluşumu nedeniyle yaptığı rahatsızlık belirten kısa açıklama ardından kısmen gerileyen USD/TL kuru, her hangi bir aksiyon alınmamasına paralel bu sabah sığ piyasada 4,53 seviyelerine kadar yükseldi

Piyasanın bu kadar sağlıksız bir zemine oturması, temel anlamda, düşen öngörü ile birleşerek pek çok kanaldan zarar verme tehlikesi taşımaya başladı

USD/TL kurundaki yaşanan korkusuz yükseliş, ekonominin geneli üzerinde tahribat yapabilecek seviyelere geldiğini düşünüyoruz

Özellikle şirketlerin 223 milyar dolar düzeyinde olan döviz borçları, ülkenin 453 milyar dolar olan genel döviz borcu; dahası bir yıl içerisinde vadesi gelecek 186 milyar dolar borca ilave olarak finanse edilmesi gereken 55 milyar dolar cari açık eklenince, kurun yükselmeye devam etmesi, kırılganlık yaratıyor

TCMB’nin rezervlerinin borcun seviyesine göre de oldukça sınırlı olması, risklerin artması anlamını taşıyor. 5 yıl vadeli CDS (kredi temerrüt primi) bu sabah 277 seviyesine yükselerek Ocak 2017’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Bununla birlikte, TCMB’nin henüz sınırlı savunma yapmaya çalışan bir boksör izlenimi vermesi, rakip boksörü (piyasa) daha da cesaretlendirerek açık arar şekilde devamlı hücum etmesine neden oluyor

Tüm yükleri TCMB’nin omzuna yüklemek büyük bir haksızlık olsa da, kısa vadede kanamayı durduracak başka bir doktorun da olmadığını not etmek gerekiyor

TCMB’den somut ve kuvvetli bir adım (yumruk) gelmeden, TL’nin yaşadığı negatif ayrışmada toparlanma yaşama ihtimalinin zor olduğuna ilişkin inanışların da her gün kuvvet kazandığını not etmek gerekiyor

İster istemez, bu olgu, TL’de kendi kendini besleyen bir değer kaybı sürecine neden oluyor

Bu haftanın veri gündemi oldukça sakin ve piyasalarda belirgin etkide bulunacak bir veri yok

Basketbolda Fenerbahçe’mizin ikinciliğine üzülür olduk. Tebrikler Fenerbahçe! Öte yandan, futbolda da Galatasaraylı dostlarımızı tebrik etmek gerekiyor



Türk Lirası volatilite: Top TCMB’nin ceza alanına iyice girdi



TCMB’nin seviyeden ziyade, Türk Lirasında artan dalga boyuna müdahale ettiğini biliyoruz. 1 ay vadeli zimmi oynaklık oranı 21 seviyelerinde gezinerek TCMB’nin tahammül sınırlarının zorlandığı seviyelere iyice girmiş oldu. Volatilitenin 20 seviyesinin üzerinde yer alması, TCMB’nin geçmiş tecrübelerden de hareketle agresif müdahalesi ile son buluyor.

EUR/USD paritesinde 1,1790 seviyesinin altında haftalık kapanış gördük



Temel argümanı ABD ve Avrupa arasındaki faiz makasının dolar lehine açılmasına dayandırdığımız EUR/USD paritesindeki düşüşün 1,1790 seviyesi altında devam etmesine olanak tanıyoruz. EUR’da 1,2165’den başlattığımız EUR kısa pozisyonlarda 1,1790 seviyesi olan hedefimize kadar gelmemiz ardından, 1,1790 seviyesinin altında haftalık kapanış ile EUR’da gerilemenin devam edebileceğini düşünüyoruz. Kısa pozisyon taşıyan yatırımcıların 1,1790 üzerinde 1,1810 zarar kes emri taşımaları akıllıca olacaktır.





Kaynak: Reuters





CDS cephesinde negatif ayrışmamız devam ediyor



Turuncu çizgide Türkiye, Mor çizgide Güney Afrika, Mavi çizgide Rusya; Yeşil çizgide ise Brezilya bulunuyor. 2 sene öncesine = 100 olarak kabul ettiğimizde, CDS primi en çok artan ülke Türkiye olarak ön plana çıkıyor. CDS, yabancının risk barometresidir.

