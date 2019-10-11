Brexit ve ABD-Çin ticaret görüşmeleri ile risk iştahı toparladı

- İktisatbank Hazine Bölümü Genel Müdür Emre Değirmencioğlu'nun dünkü piyasayla ilgili değerlendirmesi şöyle:
- Türkiye’nin Suriye’de terörist gruplara karşı vermiş olduğu mücadeleyi işgalci gibi gösteren yurtdışı basının yanı sıra, ABD’li senatörlerden Graham ve Hollen’in Türkiye’nin Suriye harekatını cezalandırmak adına bir seri yaptırım kararı için çalışma yaptıklarını dün paylaşmıştım
- Yaptırım kararını incelediğimizde, 8 maddeden oluşan başlıklar arasında Sn. Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere pek çok bakanın mal varlıkları, ordu işlemlerine, enerji sektörüne kadar uzanırken, Graham, Kongre’den büyük bir çoğunlukla destek bulacağı ve akabinde başkanın da veto edemeyeceği bir noktaya kadar süreci uzatmak istediğini görüyoruz
- Bu sabah, Reuters haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi'nde, Başkan Trump'ın partisinden 29 Cumhuriyetçi milletvekili, Suriye'deki Kürt gruplara karşı yapılan harekattan dolayı Türkiye'ye yaptırım uygulanması için yasa teklifi hazırlayacaklarını duyurdu
- Dün mikrofon karşısına geçen Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye hareketine karşı duran Suudi Arabistan ve Mısır’a haklı bir şekilde yüklenirken, AB’ye ise operasyona işgal derlerse, Türkiye’de yaşayan Suriyeliler için sınır kapılarını açacağını belirtti
- Trump’ın ise iç baskılara bir noktaya kadar dayanacağını, dayanamadığı noktalarda ise Türkiye ekonomisini tehdit etmeye ve iç siyaseti dengelemeye çalıştığını görüyoruz. Trump eğer iç baskılar karşısında çok sıkışırsa, yaptırım tasarılarını onaylayabileceği de düşünmeye başladık
- Dün olumsuz sayılan haber akışları günün büyük bir kısmını domine ederken, Türk mali piyasalarında ise yaşanan satış baskısının göreceli olarak zayıf kaldığını da söylemek gerekiyor.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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