Alpet’in hedefi 2018 yılında istasyon sayısını 450’ye çıkarmak

Son 5 yılda dengeli büyüme stratejisiyle bayi sayısını 400’ün üzerine çıkaran Alpet, 2018 yılında satış rakamlarında yüzde 10, akaryakıt dışı satışlarda ise yüzde 30 büyüme planlıyor.Hedef 30’dan fazla sektörü olumlu etkileyen akaryakıt sektörünün öncüsü olabilmek

Türkiye’nin öncü kuruluşlarından Altınbaş Holding’in Türkiye ve KKTC akaryakıt dağıtımı alanında faaliyet gösteren iştiraki Altınbaş Petrol (Alpet) 2017 değerlendirmelerini ve akaryakıt sektörüyle ilgili 2018 öngörülerini paylaştı.

20. faaliyet yılını dolduran ve Türkiye’nin en yüksek depolama kapasitesine sahip akaryakıt dağıtım şirketlerinden biri olan Alpet;5 yıldır sergilediği yıllık yüzde 7 büyüme oranıyla ülke ekonomisinin lokomotifi olan akaryakıt sektörünün güçlü markalarından biri olmayı başardı.

Akaryakıt dışı satışların önemi arttı

2017’de Türkiye ekonomisinin büyümesine paralel olarak gelişimini sürdüren Alpet, toplamda 45 yeni bayi ile gücüne güç kattı. Bölgesel güç olma vizyonuyla hareket eden milli petrol markası Alpet’in CEO’su Ali Murat Yeşilyurt“Akaryakıt sektöründe 100’den fazla dağıtım şirketi, yaklaşık 13.000 bayi bulunuyor ve yaklaşık olarak 150.000 kişiye doğrudan istihdam sağlanıyor. Alpet olarak bu geniş ve güçlü ekosistemin içerisindepazar payımızı artırarak ve istasyon ağımızı genişleterek yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Yeşilyurt sözlerine şöyle devam etti. “2017 yılında ciromuzda gerçekleşen büyümede, 2017 yılında kurulan ve market cirolarını artırmaya yönelik projeler geliştiren akaryakıt dışı satışlar bölümünün de önemli katkısı oldu. Sektörümüzde artık akaryakıt dışı satışların öneminin çok daha fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 2018 yılında da özellikle akaryakıt dışı satışlarda yenilikçi ve fark yaratan çalışmalarımızla tüketicilerin tercihi olmak istiyoruz.”

2018’de büyüme bekleniyor

Altınbaş Holding’ten aldığı birikim ve güçle istasyon ağını 2018 yılında daha da genişletmeyi hedefleyen yüzde yüz yerli sermayeli Alpet, Türkiye’nin tüm bölgelerine etkin bir biçimde yayılarak bölgesel güç konumuna gelmeyi amaçlıyor. Akaryakıt dağıtım sektöründe satışların yaklaşık yüzde 50’sinin uluslararası yatırımcılar tarafından gerçekleştiğini vurgulayan Ali Murat Yeşilyurt, kendilerine yerli ve milli bir marka olarak daha çok sorumluluk düştüğünü söylüyor.

Akaryakıt dağıtım sektörü yıllardır düzenli büyüme kaydettiğini not edenYeşilyurt“Sektörümüz ülke ekonomimiz için lokomotif işlevi görüyor ve ekonomimizdeki büyüme eğiliminin 2018’de de süreceğine inanıyorum. Alpet olarak biz de 2018’e dengeli bir büyüme hedefiyle giriyoruz. 2017’de Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’deki faaliyetlerimizde 20. yaşımızı doldurduk. Bu tecrübeyle ve özgüvenle daha güçlü adımlar atmayı hedefliyoruz” dedi.

2017’yi 700.000m3 (700.000.000 LT) satış ile kapatmayı planlayan Alpet’in Türkiye’deki akaryakıt istasyon ağı 400’ü geçti. Alpet 2018’e ise 450 istasyon hedefi ile ve satış rakamlarında yüzde 10, akaryakıt dışı satışlarda ise yüzde 30 büyüme hedefi ile giriyor.