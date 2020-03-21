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“Akaryakıt fiyatları daha da düşerse indirim yapacağız”

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“Akaryakıt fiyatları daha da düşerse indirim yapacağız”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, akaryakıt fiyatlarına değindi. Hasan Taçoy, dünyada fiyatlar düşmekte ve birçok ülkenin yükselttiği fiyatları aşağıya çekmekte olduğunu ifade ederek, KKTC’nin ise uzun bir süredir akaryakıta zam yapmadığına dikkat çekti.

 “Yıl sonuna kadar zam yapmama prensibimiz devam ediyor. Halkımız da fiyatlarda artış olmayacağı, daha önce de zam yapmadığımız gerçeğini göz önünde bulundurarak hesaplarını yapsınlar” diyen Taçoy,  “Brent ortalama fiyatına bakarsak, kısa süre önce 50 dolardan alındığını görürüz. Akaryakıt fiyatları daha da düşerse bir indirim yapacağız. Ama şu anda zam ya da indirim yıl sonuna kadar plan dahilinde değil” şeklinde konuştu.  

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