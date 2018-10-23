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2.5 TL’ye mal edilen süt 5 TL’ye satılıyor

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SÜTEK 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı Meclis’te oy çokluğuyla kabul edildi

2.5 TL’ye mal edilen süt 5 TL’ye satılıyor
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Tasarıya ilişkin raporu komite başkanı Fikri Toros okudu. 
Ardından ilk sözü UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu aldı. Amcaoğlu kurumların kamu yararına faaliyet yürüttüğünün aşikar olduğunu kaydetti.
Amcaoğlu, bütçe yetersizliğinden bahsedildiğini, gerekli sübvanse ve teşviklerin doğru zamanda ve tam anlamıyla yapılamadığını söyledi. 
Süt Endüstrisi Kurumu için bundan sonraki süreçlerde neler tasarladığının önemli olduğunu belirten Amcaoğlu, gerekli açıklamaların yapılmasını istedi.
Amcaoğlu “Tarım Strateji Belgesi hazır mı? Destekler Tarım Master Planı’na göre mi yapılacak, küçükbaş hayvan sayısının artmasına yönelik hangi çalışmalar olacak? Hayvan hastalıklarının ortadan kaldırılması çalışmaları hangi aşamada?” sorularını sordu. 
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, süt ürünlerine zam yapıldığına işaret ederek, 2.5 TL’nin altında mal edilen sütün nasıl 5 TL’ye satıldığını sordu. 
Arıklı, hayvancılarla protokolün neden 2018 sonuna kadar yapıldığını da sordu.
Süt üretiminin yıllar içinde arttığına işaret eden Arıklı, teşvik sisteminin doğru şekilde yeniden kurgulanması gerektiğini dile getirdi. 
CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da yaptığı konuşmada, 4 bin 562 üretici olan ülkede desteğin çoğunu ilk 50 kişi alıyorsa ortada çok büyük sıkıntılar bulunduğunu söyledi.. 
“Büyük daha da büyüyecekse küçük de kaybolacaksa ben buna karşıyım” diyen Hamzaoğulları sistemin yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı. 
Küçükbaş hayvancılığın 2019’da yüzde 10-20 arasında küçüleceğini söyleyen Hamzaoğulları, teşvik sisteminin düzenlenmesi gerektiğini anlattı

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