1987'den bu yana yaşanan en kötü çeyrek!

- TCMB, dün, yeni önlemler açıklandı. Paketin genelinin amacı, koronavirüsün ekonomik ve finansal cephe üzerindeki yarattığı yıkıcı etkiyi hafifletmek. TCMB, bu kapsamda, piyasa likiditesine destek vererek reel sektöre yönelik kredi kanallarını açık tutmak istiyor.
- Özellikle, TCMB'nin piyasadan tahvil almaya gideceği yönünde haber, ikincil piyasa faizlerinde bir miktar da olsun gevşemeye neden oldu. Toplam büyüklüğü yaklaşık 130 milyar TL olan İşsizlik Sigortası Fonu'nun neredeyse tamamına yakını tahvillerden oluşuyor.
- Hükümetin, kısa çalışma ödeneğinin bu fondan karşılanacağı, haliyle tahvillerin de satılması anlamına geliyor. Tahvillerin satılması, ikincil piyasa faizleri üzerinde yukarı yönlü baskı kuracağından, Piyasa Yapıcısı bankalara doğrudan TCMB'ye satmanın önü açılıyor.
- Lakin, her ilacın bir şifa etkisi kadar yan etkisi de olduğu unutulmamalıdır. TCMB’nin piyasadan direk tahvil alacağı haberi likidite ve ikincil piyasa faizin yükselmemesi için olumu olsa da, piyasaya verilecek TL likiditenin sterilize edilmemesi durumunda, TL likiditesi dövize yönelebilir. TCMB açısından, döviz rezervlerin son dönemlerde azalma eğiliminde olması, kurun yukarıya gidebileceği bir senaryoda risk arz edebilir.
- USD/TRY
USD/TRY kurunda, son günlerde vurgu yaptığımız seviyeler dün gece test edilip aşıldı. Daha yalın bir anlatımla, USD/TRY kuru 6,62 seviyesine dayanarak Eylül 2018’den bu yana en yüksek seviyede yükseldi. Teknik manada yükseliş baskısının devam etme ihtimali var. Yukarda 6,66 seviyesi (6,60 üzerinde kalıcılık koşulu ile) test edilebilir. Güç göstergeleri aşırı alım bölgesinde. Bu noktada alımdan ziyade satım tarafında yer almak daha mantıklı bir yatırım davranışı olacaktır.
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