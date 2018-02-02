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YDÜ’de Çocuk Kütüphanesi açıldı

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YDÜ Büyük Kütüphanesi içerisinde Çocuk Kütüphanesi açıldı. Çocuk Kütüphanesi’nde her Cumartesi günü İngilizce ve Türkçe masal etkinliği ile çeşitli aktiviteler yer alıyor

YDÜ’de Çocuk Kütüphanesi açıldı
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Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane ve Yakın Doğu Okul Öncesi işbirliğiyle geçtiğimiz hafta açılan Çocuk Kütüphanesi büyük ilgi görüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne açıklamalarda bulunan YDÜ Büyük Kütüphane Teknik Hizmetler Sorumlusu/Supervisor Emre Karahasan ve Yakın Doğu Okul Öncesi öğretmenlerinden Aliye Özyalçın; Çocuk Kütüphanesi’nin 2 – 8 yaş grubu çocuklara okumayı ve kütüphane kullanmayı aşılamak  için oluşturulduğunu söyledi.

Kitap okuma odasında 600’ü aşkın kitapla Yakın Doğu Okul Öncesi öğrencileriyle birlikte tüm halkın kullanımına sunuldu.

Çocuk Kütüphanesi, YDÜ Büyük Kütüphane’nin zemin katında 09:30 – 20:00 saatleri arasında ve Cumartesi 10:00 - 16:00 saatleri arasında açık olacak.

Açıklamada, ‘Her cumartesi 10:30'da Masal Okuma, İngilizce ve Türkçe Masal etkinliği ile çeşitlik aktivitelerle öğrencilerimiz ve tüm halkımızın kullanımına açıktır. Çocuklarımızla birlikte, halkımızı kütüphanemizi ziyaret etmeye davet ediyoruz." denildi.

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