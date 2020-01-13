Öğrencilerin uçak ve gemi deneyimi

Yakın Doğu Koleji 12. sınıf öğrencileri, Girne Üniversitesi uçak ve gemi simülatörlerini uygulamalı olarak deneyimledi

Yakın Doğu Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından “Mesleki Tanıtım” çalışmaları kapsamında 12. sınıf öğrencilerine yönelik Girne Üniversitesine bir gezi düzenledi.

Üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerinin hedeflerini netleştirebilmelerine yardımcı olabilmek, motivasyonlarını artırmayı sağlamak, istedikleri ve hedefledikleri bölümleri ziyaret etmelerini ve üniversite ortamını gözlemleyebilmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen “Mesleki Tanıtım” gezisinde öğrencilere akademisyenler tarafından kampus yaşamı hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Öğrenciler daha sonra, Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine bağlı olan Pilotaj ve Uçak Mühendisliği Bölümleri ile Uçak ve Gemi similatörlerini yerinde görerek uygulamalı olarak deneyimledi.

KOKPİTTE UÇUŞ DENEYİMİ

İlk olarak Pilotaj ve Uçak Mühendisliği Bölümünü gezen öğrenciler Uçuş Simülasyonunda uçağın kokpitini inceleyerek, uçuş simülatörünü kullandı. Öğrenciler simülatör eşliğinde Havalimanından kalkış yapıp, uçak kontrol sistemlerini kullanarak gerçekçi bir uçuş deneyimi yaşadı. Gerçek bir kokpit ortamını, acil durum adımlarının nasıl yapıldığını, uçağın nasıl güvenle uçurulduğunu ve yere indirildiğini, uçaktaki bazı materyallerin isimlerini öğrendiler.

ÖĞRENCİLER DÜMENE GEÇTİ

Daha sonra Denizcilik Fakültesinde yer alan gemi simülasyon odasını ziyaret eden öğrenciler dümene geçerek bir gemiye çıktıkları zaman yapması gereken her türlü hareket ve manevralar ile harita okuma, seyir, demirleme, yanaşma gibi birçok deneyimi yaşadılar. Gemi ve çalışma koşullarını simülatörle gören öğrenciler, geminin çalışma prensiplerini tecrübe edindiler.