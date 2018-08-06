Kuzey Kıbrıs Turkcell’den üniversiteler ve endüstri arasında öncü proje

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü ve Doğu Akdeniz Üniversitesi bir ilki gerçekleştirerek Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencilerinin mezuniyet projelerinin hazırlanması konusunda ortak çalışma yaptı

Kuzey Kıbrıs’taki üniversiteler ve özel sektör işbirliğini artırmak ve karşılıklı fayda sağlayacak işler üretmek amacıyla Kuzey Kıbrıs Turkcell’in İnsan Kaynakları tarafından 2017-2018 öğretim yılı başında iki üniversite ile başlatılan mezuniyet projelerinde önemli bir işbirliği sağlandı. Bu kapsamda ODTÜ KKK Elektrik Elektronik Mühendisliği ve DAÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği ile Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencilerinden Kuzey Kıbrıs Turkcell mezuniyet projesinde yer alan toplam 54 öğrenci projelerini tamamladı.

“ÜNİVERSİTELERİMİZLE İŞBİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Kuzey Kıbrıs Turkcell İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Burcu Topal’ın önderliğinde başlatılan ve kalabalık bir ekibin yürüttüğü proje ile ilgili detaylı bilgiler verildi. Topal, kariyer günleri ve çeşitli sponsorluklar ile yıllardır üniversitelere verdikleri desteklere ek olarak endüstri ve üniversitelerin karşılıklı fayda sağlaması için bu projeyi başlattıklarını belirterek projenin detayları ile ilgili şöyle bilgiler aktardı: “2017-2018 öğretim yılı başında başlatılan proje için öncellikle Kuzey Kıbrıs Turkcell Teknik Operasyonlar fonksiyonu tarafından Proje Konusu, Proje Yöneticisi ve Proje Sorumluları belirlendi. Belirlenen proje detayları dönem başında üniversiteden mezun olacak son sınıf öğrencilerine delege edildi.Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencilerine“Baz istasyonlarındaki enerji tüketiminin azaltılması” konusu ile ilgili tüm yıl boyunca Network Şebekeleri Bölümü’nden Servis Güvenliği Yöneticisi Çağın Sanıvar ve Datacenter Kıdemli Uzmanı Kemal Ersuz, Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerine ise “Talep Yönetim Uygulaması” konusu ile ilgili olarak yine tüm yıl boyunca Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yöneticileri Buket Deniz ve Serap Çatalbaş tarafından gerek Kuzey Kıbrıs Turkcell’in kendi merkezinde gerekse üniversitelerde bir araya gelinerek projelerini tamamlamalarında koçluk yapıldı.”

Projede yer alan öğretim görevlileri ve öğrenciler neler söylediler:

Prof. Dr. Erhan A. İnce (DAÜ Öğretim Görevlisi)

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahilinde faaliyet gösteren ve adamızın telekomünikasyon sektör devi olan Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizin mezuniyet tasarım projeleri olarak seçebilecekleri bir proje başlığı belirlemesi ve sanayi ve akademi arasındaki işbirliğinin başlangıcı olarak üniversitemizle bir protokol imzalaması bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Turkcell’e teşekkür ederim.”

Duygu Çelik (DAÜ Öğretim Görevlisi)

“Öğrencilerimizin üniversite-sanayi işbirliğiyle gerçek bir projede Kuzey Kıbrıs Turkcell gibi büyük bir firmanın iş süreçlerini destekleyen bir yazılım projesinde aktif olarak yer almaları, öğrencilerimizin tecrübe kazanımı açısından oldukça önemlidir. Bu durumda yazılım çözümünü ortaya koyarken karşılaşılabilecekleri sorunlar daha gerçekçidir ve öğrendikleri teknik bilgilerle önlerine çıkan bu sorunları çözebilmeleri gelecek iş yaşamlarında da başarı getirecektir.”

Doç. Dr. Murat Fahrioğlu (ODTÜ Öğretim Görevlisi)

“Kuzey Kıbrıs'ta endüstriyle, şirketlerle üniversite işbirliği imkanları çok kısıtlı. Bu bağlamda bitirme projeleri konusunda Kuzey Kıbrıs Turkcell ile yaptığımız işbirliği bizim için çok önemli. Bu öğrencilerimiz için de ekstra bir motivasyon olmuştur. Kuzey Kıbrıs Turkcell’le bu işbirliğinin artarak devam edeceğini umuyorum.”

Doç.Dr. Tayfun Nesimoğlu(ODTÜ Öğretim Görevlisi)

Araştırma ve eğitim konularında yurtdışından ortaklık kurduğumuz, destek aldığımız şirketler var. KKTC'den de ilk eğitim ve araştırma konusunda ortaklık kurduğumuz şirket Turkcellolmuştur. Bu süreci hepimize güzel bir tecrübe olmuştur. Öğrencilerimizin profesyonel bir şirketin çalışma ortamı ile tanışması ve projelerin ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmiş olması onlarda farklı bir heyecan ve ayni zamanda ciddiyet yaratmıştır.”

Berke Muhtaroğlu (DAÜ öğrencisi)

“Kuzey Kıbrıs Turkcell’le ortak yürütülen bu projede yer almak, planlı çalışmayı, grup çalışmasındaki önemi ve birlikte yapılan çalışmadaki sorumlulukların önemini öğretti. Ayrıca programlama, veritabanı ve görsel tasarım alanındaki becerilerimi artırdı.”

Gizem Ünal (ODTÜ öğrencisi)

“Günümüzün önemli bir problemi olan enerji tüketimini önlemek için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak üzere bu projeyi seçtim. Bu projede yer almak bana kurumsal bir şirketle çalışma deneyimi kattı. Ayrıca bu zamana kadar edindiğim teorik bilgileri ilgili araştırmalarımla birlikte gerçek hayatta uyarlama şansı buldum.”