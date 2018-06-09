Alkışlar YDÜ öğrencilerine

YDÜ Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği öğrencileri, Çocuk Esirgeme Kurumu yararına etkinlik gerçekleştirdi ve etkinlikte elde edilen 9 bin TL geliri kuruma bağışladı

Küçük Kalpler İçin Çalıştılar… Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden Ses Getiren Etkinlik…

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğrencileri, "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Etkinlik Merkezi yararına etkinlik gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinlikte elde edilen 9 bin TL gelir Çocuk Esirgeme Kurumu yararına bağışlandı.

Uz. Zeynep Genç yönetiminde 10 gün süren ve öğrencilerle öğretim üyelerinin katkıda bulunduğu etkinlik kapsamında, "Basketbol ve Futbol Turnuvaları" ile "Kermes" yapıldı. Öğrencilerin, yapılan bu sosyal sorumluluk projesinde hem kaynaşma fırsatı bulduğu hem de küçük kalpler için işbirliği içinde çalıştığı etkinliğin sonunda, turnuvalarda birinci gelen takımlara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Üniversite öğrencileri ve akademisyenler dışında kurumların da bağışta bulunduğu proje etkinlik kapsamında, “9 bin Türk Lirası” gelir elde edildi. Bu gelirin bir kısmıyla kurumda bulunan çocuklara kıyafet, kırtasiye ve gıda yardımında bulunuldu, geriye kalan meblağ ise kuruma bağışlandı.