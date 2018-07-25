Yunanistan'da yangın faciasını yaşayanlar felaketi anlattı

Atina yakınlarındaki liman kenti Rafina civarında ormanlık alanda çıkan yangınların sıcak hava ve şiddetli rüzgarlar sebebiyle kısa süre içerisinde yerleşim bölgelerine sıçraması, yüzlerce insanın alevler içerisinde mahsur kalmasına yol açtı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükselirken, felaket için olağan dışı mevsim şartlarının yanı sıra ihmalkarlık ve altyapı sorunları da sebep olarak gösteriliyor.

Atina yakınlarındaki liman kenti Rafina civarında ormanlık alanda çıkan yangınların sıcak hava ve şiddetli rüzgarlar sebebiyle kısa süre içerisinde yerleşim bölgelerine sıçraması, yüzlerce insanın alevler içerisinde mahsur kalmasına yol açtı.

Denize ulaşan, ancak saatler içerisinde bulunamadıkları için hayatını kaybeden en az 6 kişinin cansız bedenine ise Rafina açıklarında ulaşıldı.

İtfaiye Teşkilatı, yaralı sayısını ise 23'ü çocuk 187 kişi olarak açıkladı.

Yangında, bini aşkın evin zarar gördüğü belirtilirken, yüzlerce araç ise adeta eriyerek kullanılamaz hale geldi.

Ayrıca, birçok kayıp kişiye halen ulaşılamadığı, bu sebeple ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydediliyor.

Elektrik ve su sağlanamayan, küllerle kaplı bölgede, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Yangın dakikalar içinde bölgeyi kuşattı

Yangından kurtulanlar, güvenli bir mesafede bulunduklarını düşünürken dakikalar içinde alevler arasında kalmalarının bölgede büyük bir panik yarattığını anlattı.

En çok ölümün olduğu Mati beldesinde yaşayan ve bir evde bakıcılık yapan Sabi Kisnov, yangını başta televizyondan öğrendiklerine işaret ederek, "Uzakta dumanları gördük. Bölgeden ayrılmak için hazırlık yapıyorduk. Ancak çok kısa süre içerisinde alevler her yanı sardı." dedi.

Ev sahibi kanser hastası 73 yaşındaki bir kadına bakıcılık yaptığını ve onu alarak arabayla bölgeden ayrılmak istediğini anlatan Kisnov, şöyle devam etti:

"Herkes yollara çıkınca dar yollarda sıkışıp kaldık. Bu şekilde çıkmanın mümkün olmayacağını anlayınca onu kucaklayıp sahile koştum. Her taraf duman altındaydı. Alevler sahile kadar gelince denize girdik. Onu da denizin içinde bir sandalyeye oturttuk"

Kisnov, dar sahilde yüzlerce kişinin bulunduğunu belirterek, "Saat 6 civarında sahildeydik. Bizi kurtarmaya geldiklerinde saat gece 11'i geçiyordu. 5 saatten fazla süre denizde kurtarılmayı bekledik." diye konuştu.

Yaşanan panik bilançoyu yükseltti

Mati sahilindeki evi yangında zarar gören bir diğer bölge sakini Filippos Stavrou da yangında eşi ve 17 yaşındaki oğlunun denize girerek kurtulmayı başardığını anlattı.

Yaşanan panikle çok sayıda aracın trafiği kilitlediğini vurgulayan Stavrou, "Araçlarıyla gidemeyeceklerini anlayıp çıktıklarında alevler her yanı çepeçevre sarmış. Sadece 10 metre ötedeki denize ulaşamayan pek çok insan böyle can verdi." ifadelerini kullandı.

Şiddetle esen rüzgarın yönü aniden değişti

Pazartesi günü bölgeyi etkisi altına alan ve beklenmedik bir hızla yayılan yangına müdahalede gecikilmesinde ise itfaiye ekiplerinin önemli bölümünün sadece birkaç saat önce Atina'nın diğer ucunda çıkan büyük bir orman yangınına sevk edilmesi olarak gösteriliyor.

Yaz mevsiminde nadiren görülen bir şekilde hızı 80 kilometreyi bulan rüzgarın bölgede aniden yön değiştirmesinin felaketin büyümesinde önemli bir etkisi bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Yangın riski yüksek bölgede tahliye planı yok

Öte yandan yetkililerin yanı sıra bölge sakinlerinin de yangının bu kadar hızla yayılacağını ve bölgeyi adeta kuşatacağını hesaba katmadığı ifade ediliyor.

Yangın riski yüksek çamlık arazide yapılaşma, sokakların oldukça dar olduğu bölgede herhangi bir tahliye planı bulunmaması ise ödenen yüksek bedel için sıkça yöneltilen eleştiriler arasında yer alıyor.

Hükümet kasıt ve kundaklama ihtimalinden şüpheleniyor

Yunanistan hükümet yetkilileri yaptıkları açıklamalarda, bölgede üç yerde birden başlayan yangınların şüphe uyandırdığına işaret ediyor.

Başbakan Aleksis Çipras ise yaptığı açıklamada, hızla yayılan yangını "asimetrik bir olgu" olarak nitelemişti.

Yangının kasıtlı olarak çıkarılmış olması ihtimaline değinen Çipras, "Aynı anda üç yerde birden başlayan yangınlar bizi endişelendiriyor." diye konuşmuştu.

Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, Atina civarında 24 saat içinde 15 ayrı noktada yangın çıktığı bilgisini paylaşmıştı.

Ekonomik kriz ve bütçe kesintileri

Felaketin bir diğer sebebi olarak ise ekonomik krizle mücadele eden ülkede, bütçe kesintileri sebebiyle itfaiye teşkilatının teknik ve insan kaynağı açısından yetersiz kalmasının yanı sıra kurumlar arasındaki organizasyon eksikliği vurgulanıyor.

Ülkede yangın sebebiyle, 3 günlük milli yas ilan edilirken, felaket hakkında soruşturma başlatılmıştı.