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Yanlış siren yüzünden Rusya ile savaş çıktı sandılar

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Norveç’in kuzeyinde Rusya sınırına yakın bir kentte aniden çalan siren kent sakinlerine 15 dakikalığına da olsa korku dolu anlar yaşattı.

Yanlış siren yüzünden Rusya ile savaş çıktı sandılar
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Norveç’in kuzeyinde Rusya sınırı yakınlarında yer alan Vadsø kentinde aniden çalan sirenin vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.  

Ülke basınında yer alan haberlere göre, siren saat 23.50 sularında çalmaya başladı. Sirenin yaklaşık 15 dakika çaldığı belirtildi. Birçok kent sakininin siren sesini duyunca ‘doğu komşularını düşünmeye’ başladığı aktarıldı.  

Polis memuru Jan-Oleg Schelberg, “Elbette bazıları en kötüsünü bekliyordu, misal savaşın çıktığını düşünüyordu” dedi. Tedirgin vatandaşlardan çok sayıda ihbar aldıklarını söyleyen Schelberg, sivil savunma güçlerini aradıklarını ama sirenin neden çaldığı bilgisini alamadıklarını anlattı.  

Haberde Vadsø’da birkaç sirenin bulunduğunu ve sadece birinin çaldığını bilgisine yer verildi.  

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