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Uzay istasyonunda bakteri alarmı

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bakteri ve mantar tehdidi altında olduğunu açıkladı. Astronotların sağlığını tehlikeye atan bu durum, gelecekteki uzay görevlerini de etkileyebilir.

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Uzay istasyonunda bakteri alarmı
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 “Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bakteri ve mantar istilası altında." Bu açıklama Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) ait.  

Yapılan testler, ISS'de çok miktarda bakteri olduğunu ortaya çıkardı. İnsan kaynaklı olan bu bakteriler, dünya üzerinde insanların yoğun olarak kullandığı spor salonu ve ofis gibi ortamlarda rastlanan türden. 

İnşaasına 20 yıl önce başlanan uzay istasyonu, aynı havanın filtrelenerek dolaşıma verildiği tamamen kapalı bir ekosistem.

Bu süre içinde yüzlerce astronotun görev yaptığı istasyondaki yaşam alanı son derece dar. Her türlü ekipman ortak kullanıldığından mikropların üremesine çok müsait.  

Fırsatçı bakteriler olarak nitelendirilen mikropların uzay istasyonunun 8 farklı noktasında tespit edildiği belirtiliyor. Bakterilerin türleri arasında stafilokokus  oreus, pantonea ve basilus bulunuyor. 

Radyasyon ve yerçekimsiz ortamın mikropları nasıl etkilediği bilinmiyor. 
NASA uzmanları, uzayda bağışıklık sistemleri zayıflayan ve doktorlara doğrudan erişimi bulunmayan astronotlar için durumun çok tehlikeli olabileceğine vurgu yapıyor.  

Bakterilerin hastalıklara neden olma ihtimalleri, bir çok değişkene bağlı. Kapalı ortamda hayatta kalabilen mikrop ve bakteri türlerinin belirlenebilmesinin gelecekteki görevler için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekiliyor. 

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