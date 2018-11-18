Sırbistan’daki baykuş heykeli alay konusu oldu

Sırbistan'ın yaklaşık 50 bin kişilik bir şehrinde yeni dikilen baykuş heykeli, penise benzetilince alay konusu oldu.

2,4 metre yüksekliğindeki pişmiş kilden yapılan heykel, dünyanın en büyük kulaklı orman baykuşu nüfusuna sahip olan kentin kuş gözlem merkezi olması onuruna dikilmişti.

Ancak ülkenin kuzeyindeki Kikinda şehrinde yer alan heykel kimileri tarafından "müstehcen" bulundu.

Kentin heykeli kutlamak adına açılan Facebook sayfasına onlarca alaycı yorum yapıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu harika" diye yazdı; "Sadece bana neyi hatırlattığını bulamıyorum."