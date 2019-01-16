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Sevimli olduğu için kaldırılması isteniyor

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İspanya'nın Segovia kentinde yapılması planlanan bir şeytan heykeli, "fazla sevimli" olduğu gerekçesiyle halkın tepkisini çekti.

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Sevimli olduğu için kaldırılması isteniyor
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Bronz heykel, şeytanın kentin ünlü bir köprüsünü inşa etmesi için nasıl kandırıldığını anlatan yerel bir efsaneye atıfla yapıldı. Ancak kent sakinleri, gülen ve akıllı telefonuyla selfie çeken şeytanın fazla dost canlısı göründüğünü söylüyor.

Heykeli yapan sanatçı yaptığı açıklamada, çalışmasına yöneltilen yoğun eleştirilerin kendisini şaşırttığını anlattı. Kent sakinlerinden 5400’den fazla kişi, heykelin iptal edilmesi için bir dilekçe imzaladı. Dilekçede şeytanın elindeki telefonla “sevimli” gösterildiği, “şeytanın yüceltildiği” ve bu nedenle “Katolikleri incittiği” söyleniyor.

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Dilekçede ayrıca, şeytanın “itici ve adi” gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Heykeltraş José Antonio Abella ise, “İnsanların Sovovialı çocuklara okullarda öğretilen bir halk söylencesi için yapılan bir heykele böylesine karşı çıkması inanılmaz” dedi.

Belediye Meclisi üyesi Claudia de Santos da heykele gösterilen tepkiyi hoş karşılamadığını belirti. El Pais gazetesine konuşan Santos, heykelin planlandığı gibi yapılması için elinden geleni yapacağını vurguladı.

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