Sahtekarlığın böylesi

ABD kendini fırtına mağduru bir liseli olarak tanıtarak, herkesi kandıran Sidney Bouvier Gilstrap-Portley’i konuşuyor

Kendini Harvey Kasırgası’ndan kaçan bir liseli olarak tanıtan 25 yaşındaki Sidney Bouvier Gilstrap-Portley, Ağustos ayında ABD’nin Dallas kentinde liseye kaydoldu.

Kendisine Rashun Richardson ismini takarak 17 yaşındaki bir genç gibi davranan adam, okulun basketbol takımına da girerek başarılı bir performans sergiledi. Ancak Nisan ayındaki bir turnuva sırasında, eskiden gittiği lisenin koçu kendisini tanıyınca, oyunu ortaya çıktı.

Cuma günü yakalanan Sidney Bouvier Gilstrap-Portley kefaletle serbest bırakıldı. 25 yaşındaki adamın sabıkası olmadığı ve önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkacağı bildirildi.