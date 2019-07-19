Rusya’dan AB’ye tepki, Türkiye’ye destek

Rusya, Avrupa’nın Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı almasını “yasa dışı” olarak nitelendirdi ve yaptırımları kullanma yetkisine sahip olan tek kurumun BM Güvenlik Konseyi olduğuna dikkati çekti

Rusya’nın, Avrupa’nın Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı almasına, gösterdiği tepki, Rum basınında ayrıntılı bir şekilde irdelendi.

Rum basını, Rus yetkililerin ve Rum yetkililerinin açıklamalarına yer verdi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi “Ankara’ya Rus Koltuk Değnekleri-Chizhov ve Osadchiy Çavuşoğlu İle Örtüşüyor ve Avrupa’nın Yasa Dışı Yaptırımlarından Bahsediyorlar” başlıklı haberinde, Rusya’nın, Avrupa Birliği’nin, Türkiye’ye karşı yaptırımların uygulanması yönündeki kararına resmi ağızdan tepki göstermesine yer verdi.

Rusya kanadından ilk resmi açıklamanın Rusya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Alexander Grushko’dan geldiğini yazan gazete Gruskho’nun bu yöndeki açıklamasını, Türkiye’ye yönelik yaptırımlara karşı olduklarını ifade eden Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Chizhov ile Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’in açıklamalarının takip ettiğini belirtti.

Gazete Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın açıklamasına da yer verdi.

Habere göre Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Chizhov, “Rossiya-24” televizyon kanalına yaptığı açıklamada Türkiye’ye yönelik yaptırımları yasa dışı olarak nitelendirdi.

Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy , Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) konuyla ilgili sorusu üzerine, ülkesinin; BM Güvenlik Konseyi’ni by-pass geçen herhangi bir yaptırımın uygulanmasına her zaman için ve şimdi de, karşı olduğunu belirtti.

Osadchiy, yaptırımlar gibi “silahları” kullanma yetkisine sahip olan tek kurumun BM Güvenlik Konseyi olduğuna dikkati çekti.

Yaptırımların genellikle aksi sonuçlara sahip olduğunu ve durumu kötüleştirdiğini söyleyen Osadchiy, tüm anlaşmazlıkların müzakere masasında çözümlenebileceğinden de söz etti.

Osadchiy açıklamaları çerçevesinde ülkesinin, Kıbrıs sorununa ilişkin pozisyonunun değişmediğini, hiçbir şeyin Kıbrıs sorunundaki müzakereleri engellememesi gerektiğini ifade etti.

Osadchiy , Türkiye’nin “Yavuz” ve “Fatih” sondaj gemilerine ilişkin durumlarda Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki tek yanlı faaliyetleri desteklemediğini de belirtti.