Pasaportsuz ve vizesiz yolculuk geliyor

'Tanınan ve Güvenilen Yolcu' statüsündeyseniz, pasaportsuz ve vizesiz olarak yolculuk yapmanız mümkün olacak

İsviçre'nin Davos kentinde yapılan 48. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) masaya yatırılan konulardan biri de, kısa vadede hayata geçmesi planlanan pasaportsuz yolculuk ve dijital kimlik projesiydi.



Gazete Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın haberine göre; uzmanlar, bu konunun hayata geçmesi için gerekli tüm teknolojilerin var olduğuna işaret etti.



Pasaport ve kimliklerin çöpe gitmesinin artık an meselesi olduğu belirtilirken, bu sayede başta havayolu olmak üzere ülke ve kıtalararası yolculukların vizesiz daha güvenli ve konforlu olması planlanıyor. Bunun için ise başta retina, DNA, damar yapısı ve parmak izi gibi temel biyometrik verilerimiz başta olmak üzere ekonomik durumumuzdan iş hayatımıza, adli sicilimizden sosyal hayatımıza yönelik yüzlerce hatta binlerce bilginin dijitalleştirilip her an paylaşılabilir hale getirilmesi gerekiyor.

1- Yolcu mobil cihazına indireceği uygulamayla biyometrik bilgilerin de dahil olduğu dijital bir kimlik oluşturacak.



2- Bu kimlik blockchain teknolojisi yardımıyla onaylanacak ve talep eden tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak



3- Yolcu yola çıkmadan önce gideceği yer ile ilgili adres bilgisinin yanı sıra kendisine yönelik çok sayıda bilgi paylaşacak. Bu bilgilerle risk profili oluşturulacak



4- Varış noktasında risk profili uygun olan yolcular herhangi bir pasaport kontrolünden geçmeden hızlı koridorlardan havaalanını en kısa sürede terk edecek



5- Yapılacak pek çok güvenli yolculuk sonrası ‘Tanınan ve Güvenilen Yolcu’ statüsüne geçenler ise yeni yolculuklarında herhangi bir denetime maruz kalmadan ilerleyebilecek



KONTROLÜ ALGORİTMA YAPACAK



- Yetkililer tarafından bizden istenilenleri verdiğimiz takdirde ‘kim tutar beni, bekle dünya geliyorum’ diyebilirsiniz.



- Ama yavaş olun, o kadar kolay değil.



- Bu sistemde sizi kimsenin tutamaması için öncelikle ‘Tanınan ve Güvenilen Yolcu’ statüsü gerekiyor.



- Bu statüye ulaşmak ise pek çok kişisel bilgimizi paylaşıp sürekli onaylamak olacak.



- Yani yapacağınız pek çok yolculukla genel davranışınızın verdiğiniz bilgilerle örtüştüğünü kanıtlamanız gerekecek.



- Bu iyi haberdi. Kötü haber ise ikna edilmesi gerekenin artık pasaport geçişlerindeki memur Hans veya Kelly değil nerede bulunduğu ve nasıl çalıştığı dahi bilinmeyen bir algoritmanın olması.



- Kim bilir belki de bu iyi haberdir. Cevabı öğrenmemize az kaldı.



PASAPORTSUZ GEÇİŞ 2020'DE BAŞLAYACAK



- Havaalanından pasaportsuz geçişe 2020’den itibaren dünya çapında kademeli olarak geçilecek çünkü:



- Havaalanlarında yaşanan gecikmeler küresel havaalanları ve otellerin yıllık 10 milyar dolar kaybına neden oluyor.



- Söz konusu gecikmelerin yolculara yansıyan faturası ise 20 milyar doları aşmış durumda.



- Havaalanlarına yönelik olası terör saldırılarının ise turizm ve ulaşım başta olmak üzere pek çok sektöre en az 120 milyar dolarlık bir kayıp yaşatma riski var.