Meksika’da havai fişek faciası: 19 ölü, 40 yaralı

Meksika’da havai fişek fabrikasında meydana gelen çifte patlamada 19 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı belirtildi.



Yetkililer, başkent Meksiko'nun kuzeyinde Tultepec'te havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamalarda 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 19'a yükseldiğini kaydetti.



Patlamalarda yaralanan 40 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.



Ölenler arasında 4 itfaiye eri ve 2 polis memurunun bulunduğu ifade edildi.



Patlamalar nedeniyle kentte çok sayıda ev hasar gördü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Tultepec'te haziranda havai fişek depolanan bir evde meydana gelen patlamada 7 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.



Tultepec sakinlerinin büyük bölümünün geçimini, ev yapımı havai fişek satarak sağladığı ifade ediliyor.