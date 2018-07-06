Meksika’da havai fişek faciası: 19 ölü, 40 yaralı

Yetkililer, başkent Meksiko'nun kuzeyinde Tultepec'te havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamalarda 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 19'a yükseldiğini kaydetti.
Patlamalarda yaralanan 40 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.
Ölenler arasında 4 itfaiye eri ve 2 polis memurunun bulunduğu ifade edildi.
Patlamalar nedeniyle kentte çok sayıda ev hasar gördü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tultepec'te haziranda havai fişek depolanan bir evde meydana gelen patlamada 7 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.
Tultepec sakinlerinin büyük bölümünün geçimini, ev yapımı havai fişek satarak sağladığı ifade ediliyor.
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