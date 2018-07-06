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Meksika’da havai fişek faciası: 19 ölü, 40 yaralı

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Meksika’da havai fişek fabrikasında meydana gelen çifte patlamada 19 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Meksika’da havai fişek faciası: 19 ölü, 40 yaralı
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Yetkililer, başkent Meksiko'nun kuzeyinde Tultepec'te havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamalarda 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 19'a yükseldiğini kaydetti.

Patlamalarda yaralanan 40 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Ölenler arasında 4 itfaiye eri ve 2 polis memurunun bulunduğu ifade edildi.

Patlamalar nedeniyle kentte çok sayıda ev hasar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Tultepec'te haziranda havai fişek depolanan bir evde meydana gelen patlamada 7 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. 

Tultepec sakinlerinin büyük bölümünün geçimini, ev yapımı havai fişek satarak sağladığı ifade ediliyor.

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