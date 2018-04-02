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Maymun bebeği çaldı

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Hindistan'da girdiği evdeki bebeği kaçırdığı iddia edilen maymun aranıyor.

Maymun bebeği çaldı
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BBC'nin haberine göre, Hindistan'ın Orissa eyaletinde bir maymun cumartesi günü girdiği evdeki erkek bebeği, annesinin karşı koymasına rağmen kaçırdı.

Bebeğin ertesi gün evin arkasındaki kuyuda bulunduğu ve yapılan muayenede ciddi yara almadığının belirlendiği kaydedildi.

Yöre halkı maymunun bebeği taşırken kuyuya düşürmüş olabileceğini ifade etti.

Maymunların genellikle yiyecek çalmak için evlere girdiğini belirten polis, bebek hırsızlığına ilk kez rastlandığını açıkladı.

Yerel emniyet görevlisi PC Pradhan, maymun yakalamada uzman kişilerle çalışan polisin bebek hırsızı maymunu bir hafta içinde bulmayı ümit ettiğini söyledi.

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