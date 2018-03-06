Kuzey Kore'den tarihi adım

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore ile "yakın ilişkilere" sahip olmak istediklerini söyledi. Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore'den gelen üst düzey heyetle akşam yemeğinde buluştu. Kim iktidara geldiğinden bu yana ilk Güney Koreli yetkililerle buluşuyor. Güney Kore'den yapılan açıklamada iki ülkenin önümüzdeki ay liderler zirvesi yapacağı belirtildi. Ayrıca, Kuzey Kore'nin nükleer silahlar konusunda da anlaşmaya istekli olduğu belirtildi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından görevlendirilen heyetle Pyongyang'ta "samimi" bir görüşme yaptığı belirtildi. Güney Kore ve Kuzey Kore, gelecek ay sonunda liderler zirvesi yapma konusunda mutabakata vardı. Kuzey Kore'nin, Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanmamayı, ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurmayı kabul ettiği bildirildi. KCNA ajansının haberinde, Kim'in heyetle akşam yemeğinde bir araya geldiği ifade edildi. Kuzey Kore lideri Kim'in 4 saat süren yemekte "yeniden birleşme" ve daha yakın ilişkiler tesis etme konusunda isteğini ifade ettiği kaydedildi.

Güney Kore'den yapılan açıklamada da iki tarafın gelecekte görüşmelere devam etme konusunda uzlaşmaya vardıkları dile getirildi.

Heyetin bu hafta içinde Washington'ı ziyaret etmesi ve Amerikalı yetkilileri Kuzey'deki görüşmeleriyle ilgili bilgilendirmesi bekleniyor.

Öte yandan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon, bir mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Kuzey Kore ile diyalog çağrısını yineledi ancak yine de en kötü senaryoya hazırlıklı olmak gerektiğini ifade etti.

Moon, ABD ile savunma kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı

Bu diplomatik yakınlaşma neticesinde iki ülke arasında 2016'dan beri kapalı olan iletişim hattı yeniden açılmıştı.