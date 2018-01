Kırmızı halıda siyah geçidi

Hollywood, Los Angeles’ta düzenlenen 75. Altın Küre Ödülleri’nde siyahlara büründü. Oscar'ların habercisi olarak kabul edilen törende; ünlü yıldızlar, sinema sektöründeki cinsiyet eşitsizliğini ve tacizleri protesto etmek için kırmızı halıda siyah giyerek birleşti

Oscar'ların habercisi olarak kabul edilen Altın Küre ödülleri önceki akşam Los Angeles The Beverly Hilton Oteli’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Oscar ödüllerinin provası ve büyük oranda göstergesi olarak değerlendirilen 75. Altın Küre Ödülleri'nde 14'ü sinema, 11'i ise televizyon olmak üzere 25 kategoride ödüller dağıtıldı.

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" "En İyi Film" ödülüne, başrol oyuncusu Frances MacDormand da "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Yönetmenliğini Fatih Akın'ın yaptığı "In the Fade (Paramparça)" ise "En İyi Yabancı Film" ödülünün sahibi oldu.

Ödül törenine Hollywood'u sarsan taciz iddialarının ardından cinsel tacize karşı başlatılan "Times up" kampanyası damga vurdu.

Meryl Streep, Angelina Jolie gibi birçok kadın oyuncu, film endüstrisinde cinsel tacize karşı farkındalık yaratmak ve cinsel taciz kurbanlarıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla kırmızı halıda siyah elbiselerle poz verdi.

75. Altın Küre'de ödül kazananlar şöyle:

En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

En İyi Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Nicole Kidman, “Big Little Lies”

En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Sterling K. Brown, “This is Us”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Alexander Skarsgard, Big Little Lies

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN TELEVİZYON YAPIMLARI

En İyi TV dizisi (Drama): “The Handmaid’s Tale”

En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): The Marvelous Mrs. Maisel

En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Ewan McGregor, Fargo

En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Aziz Ansari, Master of None

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Laura Dern, Big Little Lies

Ödüle layık görülen filmler şöyle:

En İyi Yabancı Film: In The Fade, Fatih Akın

En iyi animasyon filmi, Coco

