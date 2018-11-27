Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye`nin kredi notunu negatif izlemeden çıkardı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR, ABD ile Rahip Brunson nedeniyle yaşanan gerginlik sırasında negatif yönlü olarak izlemeye aldığı Türkiye'nin kredi notlarını izlemeden çıkardı ve negatif görünüm ile BBB- olarak teyit etti.



JCR notları izlemeden çıkarmasına ve negatif görünüm ile teyit etmesine neden olarak Türkiye'nin dış dengesinin cari işlemler hesabı dengesinin pozitife dönmesine bağlı olarak bir miktar toparlanmasını, bununla birlikte refinansmanın aşağı yönlü baskı ile karşılaşmaya devam etmesini ve hükümetin politikası, dış ortam konusunda devam eden belirsizliği işaret etti.



Türk ekonomisinin 2019'un ilk yarısında negatif büyüme ile karşılaşmasının muhtemel olduğunu belirten JCR, liranın cari seviyede kalması halinde enflasyonun 2019 içinde tepe yapmasının ve ekonominin ılımlı bir hızla toparlanmasının beklendiğini vurguladı.

3 SEBEPLE NEGATİF İZLEMEDEN ÇIKARDI



JCR Eurasia Rating Başkanı Orhan Ökmen Türkiye'nin kredi notunu izlemeden çıkarmalarındaki gerekçeleri Bloomberg HT'deki yayında açıkladı. Ökmen "Bir nedeni politik taraftaki düzelme. Özellikle ABD ile ilişkilerin yumuşaması ve bununla TL'nin yeniden değer kazanması. Diğer sebep cari işlemler dengesindeki düzelme. Bu da ekonomi üzerindeki baskıyı azalttı." dedi.