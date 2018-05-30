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İsrail ile ateşkes konusunda anlaştık

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İsrail ile ateşkes konusunda anlaştık
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Hamas, ateşkese geri dönme konusunda İsrail ile anlaştıklarını duyurdu.

Hamas, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından 2014'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına geri dönme konusunda İsrail ile aracılar yoluyla anlaştıklarını duyurdu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Direniş, düşmanı püskürtme ve angajman kurallarını değiştirmesini önleme konusunda başarılı olduktan sonra son saatlerde bazı aracılar devreye girdi. Gazze'deki ateşkes anlaşmasına geri dönme ve Filistin direniş grupları ile işgal güçlerinin aynı kurallara bağlı kalması hususunda mutabakat sağlandı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, aracılar ve anlaşmanın içeriğine ilişkin detay bilgi verilmedi. İsrail tarafından da anlaşmayla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı. Gazze'den de halihazırda İsrail hava saldırılarından kaynaklı sesler duyulmuyor.

İsrail savaş uçakları, dün akşam ve bu sabah erken saatlerde aralıklarla düzenlediği Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırılarda, Hamas, İslami Cihad ve direniş gruplarına ait noktaları vurmuştu. 

Hamas ve İslami Cihad da İsrail'in Filistinliler aleyhinde işlediği suçlara cevap olarak İsrail bölgelerine havan saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail'in son 2 günde Gazze'deki Hamas ve İslami Cihad'a ait bazı noktalara düzenlediği hava saldırıları sonucu 4 Filistinli şehit olmuştu.

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